Десять сортів троянд для посадки восени 2025 року - поради садівникам

Садівниця доглядає троянди. Фото: Freepik

Троянди можуть квітнути з весни до пізньої осені, якщо правильно обрати сорт. Є 10 перевірених різновидів, які витримують спеку й холод і підходять для вирощування в будь-якому регіоні України.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти троянд варто посадити восени, щоб наступного сезону сад потонув у квітах.

Десять сортів троянд для посадки

П’єр де Ронсар. Плетиста троянда для альтанок і арок, славиться рясним цвітінням.

Плетиста троянда для альтанок і арок, славиться рясним цвітінням. Королева Шарлота. Витривала й стійка до хвороб, добре виглядає у великих композиціях.

Витривала й стійка до хвороб, добре виглядає у великих композиціях. Монблан. Білі квіти з рожевим відтінком, пелюстки не жовтіють і не тріскаються.

Білі квіти з рожевим відтінком, пелюстки не жовтіють і не тріскаються. Ред Піано. Має форму півонії, цвіте все літо, невибаглива в догляді.

Має форму півонії, цвіте все літо, невибаглива в догляді. Дабл Деліайт. Двоколірні квіти з рожевими краями й білою серединкою.

Двоколірні квіти з рожевими краями й білою серединкою. Дездемона. Елегантний сорт для букетів і клумб, виглядає вишукано на кущі.

Елегантний сорт для букетів і клумб, виглядає вишукано на кущі. Абрахам Дербі. Англійська троянда до 4 м заввишки, ідеальна для вертикального озеленення.

Англійська троянда до 4 м заввишки, ідеальна для вертикального озеленення. Чоко Чін. Шоколадний відтінок пелюсток, рясне цвітіння до осені.

Шоколадний відтінок пелюсток, рясне цвітіння до осені. Нью Фешн. Яскраві квіти з товстими пелюстками, витримують спеку й прохолоду.

Яскраві квіти з товстими пелюстками, витримують спеку й прохолоду. Артистична добірка. Різновиди селекції Девіда Остіна, які поєднують красу й витривалість.

Чому ці сорти варто обрати

Усі вони витримують різкі зміни погоди, рідко хворіють і тішать безперервним цвітінням. Їх можна висаджувати в будь-якому регіоні — від Львова до Одеси, від Києва до Харкова.

Посадка троянд восени — найкращий спосіб підготувати сад до пишного цвітіння. Обравши витривалі сорти, садівники отримають здорові кущі й рясні квіти вже навесні 2026 року.

