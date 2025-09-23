Відео
Головна Дім та город Найкращі сорти троянд — десять варіантів для вашого саду

Найкращі сорти троянд — десять варіантів для вашого саду

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 03:20
Десять сортів троянд для посадки восени 2025 року - поради садівникам
Садівниця доглядає троянди. Фото: Freepik

Троянди можуть квітнути з весни до пізньої осені, якщо правильно обрати сорт. Є 10 перевірених різновидів, які витримують спеку й холод і підходять для вирощування в будь-якому регіоні України.

Новини.LIVE ділиться порадами, які сорти троянд варто посадити восени, щоб наступного сезону сад потонув у квітах.

Читайте також:

Десять сортів троянд для посадки

  • П’єр де Ронсар. Плетиста троянда для альтанок і арок, славиться рясним цвітінням.
  • Королева Шарлота. Витривала й стійка до хвороб, добре виглядає у великих композиціях.
  • Монблан. Білі квіти з рожевим відтінком, пелюстки не жовтіють і не тріскаються.
  • Ред Піано. Має форму півонії, цвіте все літо, невибаглива в догляді.
  • Дабл Деліайт. Двоколірні квіти з рожевими краями й білою серединкою.
  • Дездемона. Елегантний сорт для букетів і клумб, виглядає вишукано на кущі.
  • Абрахам Дербі. Англійська троянда до 4 м заввишки, ідеальна для вертикального озеленення.
  • Чоко Чін. Шоколадний відтінок пелюсток, рясне цвітіння до осені.
  • Нью Фешн. Яскраві квіти з товстими пелюстками, витримують спеку й прохолоду.
  • Артистична добірка. Різновиди селекції Девіда Остіна, які поєднують красу й витривалість.

Чому ці сорти варто обрати

Усі вони витримують різкі зміни погоди, рідко хворіють і тішать безперервним цвітінням. Їх можна висаджувати в будь-якому регіоні — від Львова до Одеси, від Києва до Харкова.

Посадка троянд восени — найкращий спосіб підготувати сад до пишного цвітіння. Обравши витривалі сорти, садівники отримають здорові кущі й рясні квіти вже навесні 2026 року.

Ми вже писали про те, як змусити цвісти різдвяник.

Раніше пояснювали те, як доглядати за астильбою восени.

Детальніше розповідали про те, як виростити японське диво в Україні.

рослини квіти сад троянди сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
