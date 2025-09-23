Чим підживити смородину восени, щоб кущ плодоносив — найкращі добрива

Великий врожай чорної смородини. Фото: wallpapers.com

Восени природа готується до відпочинку, але саме зараз кущі смородини потребують особливої уваги та правильного підживлення. Від внесених добрив залежатиме, чи збиратимете ви великий врожай ягід наступного літа. Професіонали знають, є один чарівний засіб, який точно змусить кущі плодоносити у новому сезоні.

Яке добриво обрати та як правильно підживити смородину для гарантованої врожайності, Новини.LIVE розповідає з посиланням на KURAZH.

Реклама

Читайте також:

Як підготувати ґрунт перед підживленням смородини

Перш ніж вносити добрива, потрібно ретельно підготувати пристовбурне коло смородини. Для цього:

приберіть бур'яни й опале листя, особливо з ознаками хвороб;

злегка розпушіть землю на глибину 5-7 см, щоб поліпшити доступ повітря до коренів;

подбайте про чистоту та вологість ґрунту, аби поживні речовини краще засвоїлися.

Які добрива обрати восени для кущів смородини

Восени категорично не варто застосовувати азотні добрива. Вони стимулюють ріст пагонів, які не визріють до морозів і загинуть.

Для дорослих кущів (від 4 років) можна використати один із варіантів:

фосфорні: 30-35 г суперфосфату, 15-20 г подвійного суперфосфату або 40-45 г фосфорного борошна на 1 кв. м;

калійні: 25-30 г хлористого калію, 30-35 г калійної солі або 15-20 г сірчанокислого калію. Останній варіант — найкращий, адже смородина чутлива до хлору.

Як альтернатива — комплексні суміші, наприклад 15-20 г монофосфату калію або готові фосфорно-калійні комплекси з позначкою "осінні".

Підживлення куща смородини восени. Фото: shutterstock.com

Чи можна вносити восени органічні добрива

У кінці вересня або на початку жовтня корисно замульчувати пристовбурне коло перегноєм. Також перегній або компост (близько 5 кг) закладають на глибину 6-8 см під кожен дорослий кущ.

Ще одне природне джерело калію, фосфору та кальцію деревна зола. Її вносять у кількості 0,5-1 л банки під кущ, рівномірно розсипаючи й злегка закладаючи у ґрунт.

Як правильно вносити добрива

Сухі суміші не розсипають по поверхні. Їх краще закласти у борозну глибиною 10-15 см по периметру крони (на відстані 20-30 см від основи куща).

Після внесення землю присипають і рясно поливають.

Молодим кущам (1-3 роки) дозу зменшують удвічі, щоб не перевантажити коріння.

Осіннє підживлення бажано поєднати з вологозарядним поливом. Це допоможе поживним речовинам швидше потрапити до коренів і забезпечить підготовку кущів до зими.

Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва та садівництва

Як правильно садити смородину восени, щоб мати великий врожай.

Які сорти троянд можна посадити восени, щоб отримати квітучий сад наступного сезону.

Як правильно обрізати виноград восени.

Як обрати саджанець абрикоса, щоб урожай збирати щороку.

Як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння.