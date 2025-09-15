Чем подкормить сливу в сентябре для обильного урожая - советы огородникам

Осенняя подкормка слив — какие удобрения использовать в сентябре
Сентябрь — лучшее время позаботиться о будущем урожае слив. Осенняя подкормка поможет деревьям перезимовать без болезней, а в следующем году ветви увянут от сочных плодов.
как правильно ухаживать за сливовыми деревьями осенью и какие удобрения стоит внести в сентябре.
Почему важно подкармливать сливы осенью
После сбора урожая деревья тратят много сил, поэтому им нужна помощь. Осенняя подкормка осенью:
- укрепляет корневую систему;
- повышает устойчивость к морозам;
- защищает от болезней и вредителей;
- закладывает основу будущего урожая.
Кроме того, сентябрь — подходящее время для профилактики грибковых болезней и борьбы с тлей.
Уход после сбора урожая
- Уберите опавшие плоды — они могут стать источником гниения и вредителей.
- Обрежьте сухие и поврежденные ветки, чтобы дерево успело восстановиться до морозов.
- Проведите обработку от вредителей. Опытные садоводы советуют настои луковой шелухи, полыни или чеснока. Эффективен и раствор мочевины, которым опрыскивают ветви в сухую погоду.
Какие удобрения выбрать в сентябре
Главное правило: осенью сливу не подкармливают азотными удобрениями. Они стимулируют рост побегов, что может навредить перед зимой.
Вместо этого следует использовать фосфорно-калийные удобрения:
- суперфосфат;
- аммофоска;
- сульфат калия;
- калимагнезия;
- хлористый калий;
- монофосфат калия.
Как правильно вносить подкормки
Удобрения стоит распределять не у самого ствола, а по проекции кроны — на расстоянии 40-60 см и до 2 м. Именно там находятся корни, которые лучше всего усваивают питательные вещества.
В сентябре применяют только корневые подкормки — сухим или жидким способом. Перед этим землю нужно разрыхлить и очистить от сорняков.
