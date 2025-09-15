Чем подкормить сливу в сентябре для обильного урожая - советы огородникам

Крупные сливы на дереве в саду. Фото: Freepik

Сентябрь — лучшее время позаботиться о будущем урожае слив. Осенняя подкормка поможет деревьям перезимовать без болезней, а в следующем году ветви увянут от сочных плодов.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за сливовыми деревьями осенью и какие удобрения стоит внести в сентябре.

Почему важно подкармливать сливы осенью

После сбора урожая деревья тратят много сил, поэтому им нужна помощь. Осенняя подкормка осенью:

укрепляет корневую систему;

повышает устойчивость к морозам;

защищает от болезней и вредителей;

закладывает основу будущего урожая.

Кроме того, сентябрь — подходящее время для профилактики грибковых болезней и борьбы с тлей.

Мужчина собирает сливы в саду. Фото: Actuality

Уход после сбора урожая

Уберите опавшие плоды — они могут стать источником гниения и вредителей.

Обрежьте сухие и поврежденные ветки, чтобы дерево успело восстановиться до морозов.

Проведите обработку от вредителей. Опытные садоводы советуют настои луковой шелухи, полыни или чеснока. Эффективен и раствор мочевины, которым опрыскивают ветви в сухую погоду.

Садовод обрезает плодовое дерево. Фото: Google

Какие удобрения выбрать в сентябре

Главное правило: осенью сливу не подкармливают азотными удобрениями. Они стимулируют рост побегов, что может навредить перед зимой.

Вместо этого следует использовать фосфорно-калийные удобрения:

суперфосфат;

аммофоска;

сульфат калия;

калимагнезия;

хлористый калий;

монофосфат калия.

Как правильно вносить подкормки

Удобрения стоит распределять не у самого ствола, а по проекции кроны — на расстоянии 40-60 см и до 2 м. Именно там находятся корни, которые лучше всего усваивают питательные вещества.

Подкормка плодового дерева. Фото: Shutterstock

В сентябре применяют только корневые подкормки — сухим или жидким способом. Перед этим землю нужно разрыхлить и очистить от сорняков.

