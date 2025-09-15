Видео
Осенняя подкормка слив — какие удобрения использовать в сентябре

Дата публикации 15 сентября 2025 08:59
Чем подкормить сливу в сентябре для обильного урожая - советы огородникам
Крупные сливы на дереве в саду. Фото: Freepik

Сентябрь — лучшее время позаботиться о будущем урожае слив. Осенняя подкормка поможет деревьям перезимовать без болезней, а в следующем году ветви увянут от сочных плодов.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за сливовыми деревьями осенью и какие удобрения стоит внести в сентябре.

Почему важно подкармливать сливы осенью

После сбора урожая деревья тратят много сил, поэтому им нужна помощь. Осенняя подкормка осенью:

  • укрепляет корневую систему;
  • повышает устойчивость к морозам;
  • защищает от болезней и вредителей;
  • закладывает основу будущего урожая.

Кроме того, сентябрь — подходящее время для профилактики грибковых болезней и борьбы с тлей.

Чоловік збирає сливи в саду.
Мужчина собирает сливы в саду. Фото: Actuality

Уход после сбора урожая

  • Уберите опавшие плоды — они могут стать источником гниения и вредителей.
  • Обрежьте сухие и поврежденные ветки, чтобы дерево успело восстановиться до морозов.
  • Проведите обработку от вредителей. Опытные садоводы советуют настои луковой шелухи, полыни или чеснока. Эффективен и раствор мочевины, которым опрыскивают ветви в сухую погоду.
Садівник обрізає плодове дерево.
Садовод обрезает плодовое дерево. Фото: Google

Какие удобрения выбрать в сентябре

Главное правило: осенью сливу не подкармливают азотными удобрениями. Они стимулируют рост побегов, что может навредить перед зимой.

Вместо этого следует использовать фосфорно-калийные удобрения:

  • суперфосфат;
  • аммофоска;
  • сульфат калия;
  • калимагнезия;
  • хлористый калий;
  • монофосфат калия.

Как правильно вносить подкормки

Удобрения стоит распределять не у самого ствола, а по проекции кроны — на расстоянии 40-60 см и до 2 м. Именно там находятся корни, которые лучше всего усваивают питательные вещества.

Підживлення плодового дерева навесні.
Подкормка плодового дерева. Фото: Shutterstock

В сентябре применяют только корневые подкормки — сухим или жидким способом. Перед этим землю нужно разрыхлить и очистить от сорняков.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
