Чим підживити сливу у вересні для рясного врожаю - поради городникам

Вересень — найкращий час подбати про майбутній урожай слив. Осіннє підживлення допоможе деревам перезимувати без хвороб, а наступного року гілки вгнуться від соковитих плодів.

Чому важливо підживлювати сливи восени

Після збору врожаю дерева витрачають багато сил, тому їм потрібна допомога. Осіннє підживлення:

зміцнює кореневу систему;

підвищує стійкість до морозів;

захищає від хвороб і шкідників;

закладає основу майбутнього врожаю.

Крім того, вересень — слушний час для профілактики грибкових хвороб та боротьби з попелицею.

Чоловік збирає сливи в саду. Фото: Actuality

Догляд після збору врожаю

Приберіть опалі плоди — вони можуть стати джерелом гниття та шкідників.

Обріжте сухі й пошкоджені гілки, щоб дерево встигло відновитися до морозів.

Проведіть обробку від шкідників. Досвідчені садівники радять настої цибулиння, полину чи часнику. Ефективний і розчин сечовини, яким обприскують гілки в суху погоду.

Садівник обрізає плодове дерево. Фото: Google

Які добрива обрати у вересні

Головне правило: восени сливу не підживлюють азотними добривами. Вони стимулюють ріст пагонів, що може зашкодити перед зимою.

Натомість варто використовувати фосфорно-калійні добрива:

суперфосфат;

аммофоска;

сульфат калію;

калімагнезія;

хлористий калій;

монофосфат калію.

Як правильно вносити підживлення

Добрива варто розподіляти не біля самого стовбура, а по проекції крони — на відстані 40-60 см і до 2 м. Саме там знаходиться коріння, яке найкраще засвоює поживні речовини.

Підживлення плодового дерева. Фото: Shutterstock

У вересні застосовують лише кореневі підживлення — сухим або рідким способом. Перед цим землю потрібно розпушити й очистити від бур’янів.

