Осіннє підживлення слив — які добрива використати у вересні

Дата публікації: 15 вересня 2025 08:59
Чим підживити сливу у вересні для рясного врожаю - поради городникам
Великі сливи на дереві в саду. Фото: Freepik

Вересень — найкращий час подбати про майбутній урожай слив. Осіннє підживлення допоможе деревам перезимувати без хвороб, а наступного року гілки вгнуться від соковитих плодів.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за сливовими деревами восени та які добрива варто внести у вересні.

Читайте також:

Чому важливо підживлювати сливи восени

Після збору врожаю дерева витрачають багато сил, тому їм потрібна допомога. Осіннє підживлення:

  • зміцнює кореневу систему;
  • підвищує стійкість до морозів;
  • захищає від хвороб і шкідників;
  • закладає основу майбутнього врожаю.

Крім того, вересень — слушний час для профілактики грибкових хвороб та боротьби з попелицею.

Чоловік збирає сливи в саду.
Чоловік збирає сливи в саду. Фото: Actuality

Догляд після збору врожаю

  • Приберіть опалі плоди — вони можуть стати джерелом гниття та шкідників.
  • Обріжте сухі й пошкоджені гілки, щоб дерево встигло відновитися до морозів.
  • Проведіть обробку від шкідників. Досвідчені садівники радять настої цибулиння, полину чи часнику. Ефективний і розчин сечовини, яким обприскують гілки в суху погоду.
Садівник обрізає плодове дерево.
Садівник обрізає плодове дерево. Фото: Google

Які добрива обрати у вересні

Головне правило: восени сливу не підживлюють азотними добривами. Вони стимулюють ріст пагонів, що може зашкодити перед зимою.

Натомість варто використовувати фосфорно-калійні добрива:

  • суперфосфат;
  • аммофоска;
  • сульфат калію;
  • калімагнезія;
  • хлористий калій;
  • монофосфат калію.

Як правильно вносити підживлення

Добрива варто розподіляти не біля самого стовбура, а по проекції крони — на відстані 40-60 см і до 2 м. Саме там знаходиться коріння, яке найкраще засвоює поживні речовини.

Підживлення плодового дерева навесні.
Підживлення плодового дерева. Фото: Shutterstock

У вересні застосовують лише кореневі підживлення — сухим або рідким способом. Перед цим землю потрібно розпушити й очистити від бур’янів.

Ми вже писали про те, що зробити у вересні, щоб виноград не вимерз взимку.

Раніше пояснювали те, як правильно обрізати грушу восени.

Детальніше розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Ми повідомляли про те, чим підживити томати після поганої погоди.

Цікаво буде також дізнатися про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
