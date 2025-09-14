Лучшие дачники по знакам зодиака - у кого самые большие урожаи, гороскоп

Дачники, работающие на огороде. Фото: Alamy

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые от природы имеют талант к садоводству. Они не только получают щедрые урожаи, но и превращают огород в место силы.

Новини.LIVE делится, кого звезды наделили особой любовью к земле и какие культуры этим людям стоит сажать.

На одних и тех же грядках результат бывает разным: у кого-то овощи растут без усилий, а другие вынуждены бороться за каждый плод. Астрологи объясняют это влиянием знака Зодиака — некоторые из них получили особый талант в уходе за землей.

Человек ухаживает за капустой. Фото: Freepik

Рыбы — артистичные дачники

Рыбы заботятся обо всем живом, и растения отвечают им щедрым урожаем. Они всегда находят место для красоты: обустраивают альпийские горки или сад камней.

Культуры, которые подходят: огурцы, дыни, арбузы, тыквы, кабачки.

Цветы: люпин, маки.

Огурцы растут на огороде. Фото: Decorexpro

Дева — организованные хозяева

Девы подходят к огороду с системным планом: все расписано и подписано, инструменты в идеальном порядке. Растения будто слушают их четкий график.

Культуры: картофель, кукуруза, различные тыквенные.

Цветы: пионы, розы, гладиолусы.

Початки кукурузы в поле. Фото: Epic Gardening

Весы — эстеты среди грядок

Для Весов дача — место медитации. Прополка или обрезка кустов помогают им успокоиться. Они создают уютные уголки для отдыха и обязательно добавляют водоемы.

Культуры: ягодники, цветущие деревья и салаты.

Цветы: анютины глазки, лилии, настурции.

Хороший урожай клубники. Фото: Pinterest

Водолей — новаторы-огородники

Водолеи всегда ищут креативные решения: от нового способа полива до оригинальной теплицы. Для них садоводство — источник вдохновения и гордости.

Культуры: помидоры, плодовые деревья, горошек.

Цветы: полевые.

Горох растет на грядке. Фото: Freepik

Рак — эмоциональные дачники

Для Раков огород — это не только урожай, но и терапия. Здесь они могут вложить душу и даже превратить грядки в произведение искусства.

Культуры: все овощи, требующие любви и заботы.

Картофель в земле. Фото: Potatoes

Астрологи уверены: садоводство для этих знаков не просто хобби, а настоящий способ гармонии с природой. Так что если вы принадлежите к одному из них — смело беритесь за грядки, успех гарантирован.

