Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Головна Дім та город Найкращі дачники за гороскопом — кому щастить із врожаєм

Найкращі дачники за гороскопом — кому щастить із врожаєм

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:58
Найкращі дачники по знакам зодіаку - у кого найбільші врожаї, гороскоп
Дачники, що працюють на городі. Фото: Alamy

Астрологи назвали п’ять знаків Зодіаку, які від природи мають талант до садівництва. Вони не тільки отримують щедрі врожаї, а й перетворюють город на місце сили.

Новини.LIVE ділиться, кого зірки наділили особливою любов’ю до землі та які культури цим людям варто саджати.

Реклама
Читайте також:

Чому одні мають врожай, а інші — ні

На одних і тих самих грядках результат буває різним: у когось овочі ростуть без зусиль, а інші змушені боротися за кожен плід. Астрологи пояснюють це впливом знака Зодіаку — деякі з них отримали особливий талант у догляді за землею.

Людина доглядає капусту.
Людина доглядає капусту. Фото: Freepik

Риби — артистичні дачники

Риби піклуються про все живе, і рослини відповідають їм щедрим врожаєм. Вони завжди знаходять місце для краси: облаштовують альпійські гірки чи сад каміння.

Культури, що пасують: огірки, дині, кавуни, гарбузи, кабачки.

Квіти: люпин, маки.

Огірки ростуть на городі.
Огірки ростуть на городі. Фото: Decorexpro

Діва — організовані господарі

Діви підходять до городу з системним планом: усе розписано й підписано, інструменти в ідеальному порядку. Рослини ніби слухають їхній чіткий графік.

Культури: картопля, кукурудза, різні гарбузові.

Квіти: півонії, троянди, гладіолуси.

Початки кукурудзи у полі.
Початки кукурудзи у полі. Фото: Epic Gardening

Терези — естети серед грядок

Для Терезів дача — місце медитації. Прополка чи обрізка кущів допомагають їм заспокоїтись. Вони створюють затишні куточки для відпочинку й обов’язково додають водойми.

Культури: ягідники, квітучі дерева та салати.

Квіти: братки, лілії, настурції.

Гарний врожай полуниці.
Гарний врожай полуниці. Фото: Pinterest

Водолій — новатори-городники

Водолії завжди шукають креативні рішення: від нового способу поливу до оригінальної теплиці. Для них садівництво — джерело натхнення й гордості.

Культури: помідори, плодові дерева, горошок.

Квіти: польові.

Горох росте на грядці.
Горох росте на грядці. Фото: Freepik

Рак — емоційні дачники

Для Раків город — це не лише урожай, а й терапія. Тут вони можуть вкласти душу й навіть перетворити грядки на витвір мистецтва.

Культури: усі овочі, що потребують любові та турботи.

Картопля у землі.
Картопля у землі. Фото: Potatoes

Астрологи впевнені: садівництво для цих знаків не просто хобі, а справжній спосіб гармонії з природою. Тож якщо ви належите до одного з них — сміливо беріться за грядки, успіх гарантований.

Ми вже розповідали про те, як правильно зберігати сіно взимку.

Також раніше пояснювали те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Детальніше ми розповідали про те, чим підживити яблуню та вишню восени.

Раніше повідомлялося те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Цікаво буде також дізнатися про те, як захистити теплицю від фітофтори.

врожай рослини Астрологія садоводи дача
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації