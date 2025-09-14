Найкращі дачники по знакам зодіаку - у кого найбільші врожаї, гороскоп

Дачники, що працюють на городі. Фото: Alamy

Астрологи назвали п’ять знаків Зодіаку, які від природи мають талант до садівництва. Вони не тільки отримують щедрі врожаї, а й перетворюють город на місце сили.

Новини.LIVE ділиться, кого зірки наділили особливою любов’ю до землі та які культури цим людям варто саджати.

Чому одні мають врожай, а інші — ні

На одних і тих самих грядках результат буває різним: у когось овочі ростуть без зусиль, а інші змушені боротися за кожен плід. Астрологи пояснюють це впливом знака Зодіаку — деякі з них отримали особливий талант у догляді за землею.

Людина доглядає капусту. Фото: Freepik

Риби — артистичні дачники

Риби піклуються про все живе, і рослини відповідають їм щедрим врожаєм. Вони завжди знаходять місце для краси: облаштовують альпійські гірки чи сад каміння.

Культури, що пасують: огірки, дині, кавуни, гарбузи, кабачки.

Квіти: люпин, маки.

Огірки ростуть на городі. Фото: Decorexpro

Діва — організовані господарі

Діви підходять до городу з системним планом: усе розписано й підписано, інструменти в ідеальному порядку. Рослини ніби слухають їхній чіткий графік.

Культури: картопля, кукурудза, різні гарбузові.

Квіти: півонії, троянди, гладіолуси.

Початки кукурудзи у полі. Фото: Epic Gardening

Терези — естети серед грядок

Для Терезів дача — місце медитації. Прополка чи обрізка кущів допомагають їм заспокоїтись. Вони створюють затишні куточки для відпочинку й обов’язково додають водойми.

Культури: ягідники, квітучі дерева та салати.

Квіти: братки, лілії, настурції.

Гарний врожай полуниці. Фото: Pinterest

Водолій — новатори-городники

Водолії завжди шукають креативні рішення: від нового способу поливу до оригінальної теплиці. Для них садівництво — джерело натхнення й гордості.

Культури: помідори, плодові дерева, горошок.

Квіти: польові.

Горох росте на грядці. Фото: Freepik

Рак — емоційні дачники

Для Раків город — це не лише урожай, а й терапія. Тут вони можуть вкласти душу й навіть перетворити грядки на витвір мистецтва.

Культури: усі овочі, що потребують любові та турботи.

Картопля у землі. Фото: Potatoes

Астрологи впевнені: садівництво для цих знаків не просто хобі, а справжній спосіб гармонії з природою. Тож якщо ви належите до одного з них — сміливо беріться за грядки, успіх гарантований.

