Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — какие дни урожайные

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — какие дни урожайные

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 06:01
обновлено: 17:07
Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — что и когда стоит сажать
Мужчина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

В ноябре природа медленно стихает свой ритм, а огородники подводят итоги года. Но даже когда дни становятся короче, а земля укрывается холодом, работа не заканчивается. Именно сейчас важно помочь растениям войти в зиму сильными, подкормить почву и подготовить ее к новому сезону. Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года станет вашим главным помощником — подскажет, когда лучше сажать, удобрять или отдыхать. Ведь даже в период покоя Луна продолжает управлять ростом, развитием и восстановлением всего живого.

Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в ноябре 2025 года

  • Растущая Луна — 1-4 ноября;
  • Полнолуние — 5 ноября;
  • Убывающая Луна — 6-19 ноября;
  • Новолуние — 20 ноября;
  • Растущая Луна — 21-30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в ноябре 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми урожайными и энергетически сильными считаются дни: 3, 4, 7, 11, 12, 13 ноября.

В эти даты можно не только сажать озимые культуры, но и пересаживать цветы, высевать зелень на подоконнике или проводить легкое рыхление земли.

От посева, пересадки и активных работ стоит воздержаться: 1, 8, 20, 28, 29, 30 ноября. В эти дни энергия Луны нестабильна — посевы могут не дать ожидаемого результата.

Что можно посадить в ноябре в Украине — лунный календарь

Даже в прохладном ноябре есть смысл не останавливаться. При благоприятной погоде и ориентации на лунный цикл садоводы могут сделать немало.

Сидераты (горчица, фацелия) можно сажать: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября.

Зелень (шпинат, укроп, салат, руккола, кинза, базилик) — 3-7 и 22-27 ноября. В это время их можно высеять даже в контейнерах на подоконнике.

Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) — 3-7 и 10-4 ноября, пока земля еще не промерзла.

Декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис) — 3-7 и 22-27 ноября, с обязательным утеплением корней.

 

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни
Фермер работает на огороде. Фото: shutterstock.com

Осенние работы для будущего урожая

Когда активный посев завершен, ноябрь становится месяцем подготовки к зиме:

  1. Соберите опавшие листья и используйте их для компоста или мульчи.
  2. Перекопайте грядки, чтобы уничтожить вредителей и улучшить структуру земли.
  3. Проведите обрезку деревьев и кустов, удалив сухие ветки.
  4. Утеплите молодые саженцы и замульчируйте корневую зону.

Также предлагаем узнать благоприятные даты для посева и посадки для других культур

Когда сажать озимый чеснок в ноябре.

В какие даты ноября сажать лук, чтобы урожай приятно поразил.

Когда сажать картофель под зиму и как подготовить почву.

Как и когда правильно высаживать астры под зиму, чтобы цвели долго и пышно.

Когда сеять свеклу под зиму по лунному календарю, чтобы получить ранние и здоровые всходы.

урожай растения ноябрь огород лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации