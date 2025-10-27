Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — что и когда стоит сажать

Мужчина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

В ноябре природа медленно стихает свой ритм, а огородники подводят итоги года. Но даже когда дни становятся короче, а земля укрывается холодом, работа не заканчивается. Именно сейчас важно помочь растениям войти в зиму сильными, подкормить почву и подготовить ее к новому сезону. Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года станет вашим главным помощником — подскажет, когда лучше сажать, удобрять или отдыхать. Ведь даже в период покоя Луна продолжает управлять ростом, развитием и восстановлением всего живого.

Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

Растущая Луна — 1-4 ноября;

— 1-4 ноября; Полнолуние — 5 ноября;

— 5 ноября; Убывающая Луна — 6-19 ноября;

— 6-19 ноября; Новолуние — 20 ноября;

— 20 ноября; Растущая Луна — 21-30 ноября;

— 21-30 ноября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми урожайными и энергетически сильными считаются дни: 3, 4, 7, 11, 12, 13 ноября.

В эти даты можно не только сажать озимые культуры, но и пересаживать цветы, высевать зелень на подоконнике или проводить легкое рыхление земли.

От посева, пересадки и активных работ стоит воздержаться: 1, 8, 20, 28, 29, 30 ноября. В эти дни энергия Луны нестабильна — посевы могут не дать ожидаемого результата.

Что можно посадить в ноябре в Украине — лунный календарь

Даже в прохладном ноябре есть смысл не останавливаться. При благоприятной погоде и ориентации на лунный цикл садоводы могут сделать немало.

Сидераты (горчица, фацелия) можно сажать: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября.

Зелень (шпинат, укроп, салат, руккола, кинза, базилик) — 3-7 и 22-27 ноября. В это время их можно высеять даже в контейнерах на подоконнике.

Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) — 3-7 и 10-4 ноября, пока земля еще не промерзла.

Декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис) — 3-7 и 22-27 ноября, с обязательным утеплением корней.

Фермер работает на огороде. Фото: shutterstock.com

Осенние работы для будущего урожая

Когда активный посев завершен, ноябрь становится месяцем подготовки к зиме:

Соберите опавшие листья и используйте их для компоста или мульчи. Перекопайте грядки, чтобы уничтожить вредителей и улучшить структуру земли. Проведите обрезку деревьев и кустов, удалив сухие ветки. Утеплите молодые саженцы и замульчируйте корневую зону.

