Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — что и когда стоит сажать

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — какие дни урожайные
В ноябре природа медленно стихает свой ритм, а огородники подводят итоги года. Но даже когда дни становятся короче, а земля укрывается холодом, работа не заканчивается. Именно сейчас важно помочь растениям войти в зиму сильными, подкормить почву и подготовить ее к новому сезону. Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года станет вашим главным помощником — подскажет, когда лучше сажать, удобрять или отдыхать. Ведь даже в период покоя Луна продолжает управлять ростом, развитием и восстановлением всего живого.
Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев.
Фазы Луны в ноябре 2025 года
- Растущая Луна — 1-4 ноября;
- Полнолуние — 5 ноября;
- Убывающая Луна — 6-19 ноября;
- Новолуние — 20 ноября;
- Растущая Луна — 21-30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни
Самыми урожайными и энергетически сильными считаются дни: 3, 4, 7, 11, 12, 13 ноября.
В эти даты можно не только сажать озимые культуры, но и пересаживать цветы, высевать зелень на подоконнике или проводить легкое рыхление земли.
От посева, пересадки и активных работ стоит воздержаться: 1, 8, 20, 28, 29, 30 ноября. В эти дни энергия Луны нестабильна — посевы могут не дать ожидаемого результата.
Что можно посадить в ноябре в Украине — лунный календарь
Даже в прохладном ноябре есть смысл не останавливаться. При благоприятной погоде и ориентации на лунный цикл садоводы могут сделать немало.
Сидераты (горчица, фацелия) можно сажать: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября.
Зелень (шпинат, укроп, салат, руккола, кинза, базилик) — 3-7 и 22-27 ноября. В это время их можно высеять даже в контейнерах на подоконнике.
Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) — 3-7 и 10-4 ноября, пока земля еще не промерзла.
Декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис) — 3-7 и 22-27 ноября, с обязательным утеплением корней.
Осенние работы для будущего урожая
Когда активный посев завершен, ноябрь становится месяцем подготовки к зиме:
- Соберите опавшие листья и используйте их для компоста или мульчи.
- Перекопайте грядки, чтобы уничтожить вредителей и улучшить структуру земли.
- Проведите обрезку деревьев и кустов, удалив сухие ветки.
- Утеплите молодые саженцы и замульчируйте корневую зону.
