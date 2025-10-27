Відео
Відео

Місячний посівний календар на листопад 2025 — які дні урожайні

Місячний посівний календар на листопад 2025 — які дні урожайні

Дата публікації: 27 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 17:07
Місячний посівний календар на листопад 2025 — що і коли варто садити
Чоловік працює на городі. Фото: shutterstock.com

У листопаді природа поволі стишує свій ритм, а городники підбивають підсумки року. Та навіть коли дні коротшають, а земля вкривається холодом, робота не закінчується. Саме зараз важливо допомогти рослинам увійти в зиму сильними, підживити ґрунт і підготувати його до нового сезону. Місячний посівний календар на листопад 2025 року стане вашим головним помічником — підкаже, коли краще садити, удобрювати чи відпочивати. Адже навіть у період спокою Місяць продовжує керувати ростом, розвитком і відновленням усього живого.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним посівним календарем на листопад 2025 року, який допоможе обрати найкращі дні для посадки овочів, зелені, квітів і дерев.

Читайте також:

Фази Місяця у листопаді 2025 року

  • Місяць, що зростає — 1-4 листопада;
  • Повня — 5 листопада;
  • Місяць, що спадає — 6-19 листопада;
  • Молодик — 20 листопада;
  • Місяць, що зростає — 21-30 листопада;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у листопаді 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний посівний календар на листопад 2025 — сприятливі та несприятливі дні

Найурожайнішими й енергетично сильними вважаються дні: 3, 4, 7, 11, 12, 13 листопада

У ці дати можна не лише садити озимі культури, а й пересаджувати квіти, висівати зелень на підвіконні чи проводити легке розпушування землі.

Від посіву, пересаджування та активних робіт варто утриматися: 1, 8, 20, 28, 29, 30 листопада. У ці дні енергія Місяця нестабільна — посіви можуть не дати очікуваного результату.

Що можна посадити у листопаді в Україні — місячний календар

Навіть у прохолодному листопаді є сенс не зупинятись. За сприятливої погоди та орієнтації на місячний цикл садівники можуть зробити чимало. 

Сидерати (гірчиця, фацелія) можна садити: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада.

Зелень (шпинат, кріп, салат, рукола, кінза, базилік) — 3-7 і 22-27 листопада. У цей час їх можна висіяти навіть у контейнерах на підвіконні.

Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти) — 3-7 та 10-4 листопада, поки земля ще не промерзла.

Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис) — 3-7 і 22-27 листопада, з обов'язковим утепленням коренів.

 

Місячний посівний календар на листопад 2025 — сприятливі та несприятливі дні
Фермер працює на городі. Фото: shutterstock.com

Осінні роботи для майбутнього врожаю

Коли активний посів завершено, листопад стає місяцем підготовки до зими:

  1. Зберіть опале листя й використайте його для компосту або мульчі.
  2. Перекопайте грядки, щоб знищити шкідників і покращити структуру землі.
  3. Проведіть обрізання дерев і кущів, видаливши сухі гілки.
  4. Утепліть молоді саджанці й замульчуйте кореневу зону.

Також пропонуємо дізнатися сприятливі дати для посіву та посадки для інших культур

Коли садити озимий часник у листопаді.

У які дати листопада садити цибулю, щоб врожай приємно вразив.

Коли садити картоплю під зиму та як підготувати ґрунт.

Як і коли правильно висаджувати айстри під зиму, щоб цвіли довго та пишно.

Коли сіяти буряк під зиму за місячним календарем, щоб отримати ранні та здорові сходи.

врожай рослини листопад город місячний календар
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
