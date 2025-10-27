Місячний посівний календар на листопад 2025 — що і коли варто садити

Чоловік працює на городі. Фото: shutterstock.com

У листопаді природа поволі стишує свій ритм, а городники підбивають підсумки року. Та навіть коли дні коротшають, а земля вкривається холодом, робота не закінчується. Саме зараз важливо допомогти рослинам увійти в зиму сильними, підживити ґрунт і підготувати його до нового сезону. Місячний посівний календар на листопад 2025 року стане вашим головним помічником — підкаже, коли краще садити, удобрювати чи відпочивати. Адже навіть у період спокою Місяць продовжує керувати ростом, розвитком і відновленням усього живого.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним посівним календарем на листопад 2025 року, який допоможе обрати найкращі дні для посадки овочів, зелені, квітів і дерев.

Фази Місяця у листопаді 2025 року

Місяць, що зростає — 1-4 листопада;

— 1-4 листопада; Повня — 5 листопада;

— 5 листопада; Місяць, що спадає — 6-19 листопада;

— 6-19 листопада; Молодик — 20 листопада;

— 20 листопада; Місяць, що зростає — 21-30 листопада;

— 21-30 листопада; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний посівний календар на листопад 2025 — сприятливі та несприятливі дні

Найурожайнішими й енергетично сильними вважаються дні: 3, 4, 7, 11, 12, 13 листопада.

У ці дати можна не лише садити озимі культури, а й пересаджувати квіти, висівати зелень на підвіконні чи проводити легке розпушування землі.

Від посіву, пересаджування та активних робіт варто утриматися: 1, 8, 20, 28, 29, 30 листопада. У ці дні енергія Місяця нестабільна — посіви можуть не дати очікуваного результату.

Що можна посадити у листопаді в Україні — місячний календар

Навіть у прохолодному листопаді є сенс не зупинятись. За сприятливої погоди та орієнтації на місячний цикл садівники можуть зробити чимало.

Сидерати (гірчиця, фацелія) можна садити: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада.

Зелень (шпинат, кріп, салат, рукола, кінза, базилік) — 3-7 і 22-27 листопада. У цей час їх можна висіяти навіть у контейнерах на підвіконні.

Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти) — 3-7 та 10-4 листопада, поки земля ще не промерзла.

Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис) — 3-7 і 22-27 листопада, з обов'язковим утепленням коренів.

Фермер працює на городі. Фото: shutterstock.com

Осінні роботи для майбутнього врожаю

Коли активний посів завершено, листопад стає місяцем підготовки до зими:

Зберіть опале листя й використайте його для компосту або мульчі. Перекопайте грядки, щоб знищити шкідників і покращити структуру землі. Проведіть обрізання дерев і кущів, видаливши сухі гілки. Утепліть молоді саджанці й замульчуйте кореневу зону.

