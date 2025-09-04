Видео
Главная Дом и огород Лунный календарь 2025 — лучшее время для сбора свеклы и моркови

Лунный календарь 2025 — лучшее время для сбора свеклы и моркови

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 22:38
Когда собирать морковь и свеклу по лунному календарю - благоприятные даты
Собранный урожай на огороде. Фото: Freepik

Осенью важно вовремя собрать урожай корнеплодов. Узнайте, когда выкапывать морковь и свеклу в 2025 году по лунному календарю и как определить спелость овощей.

Новини.LIVE подготовили советы по сбору и хранению урожая.

Как определить спелость свеклы

Признаком технической спелости свеклы является пожелтение и подсыхание нижних листьев. В это время растение уже не накапливает питательные вещества, а готовится к зимовке.

Буряк росте на грядці.
Свекла растет на грядке. Фото: Gardening Know How

Спелая свекла имеет темно-красный цвет, плотную структуру и среднюю массу 300-400 г. Затягивать со сбором нельзя, ведь заморозки снижают качество урожая — овощи становятся мягкими и менее сладкими.

Признаки спелости моркови

Морковь стоит выкапывать, когда нижняя ботва начинает желтеть и подсыхать. Ждать полного увядания не нужно — это может привести к пересыханию.

Признаки готовности:

  • насыщенный цвет;
  • гладкая поверхность без пятен;
  • толщина корнеплода 1-2 см;
  • появление мелких трещин на поверхности.

Если задержать сбор, морковь грубеет и теряет сладость.

Морковь
Человек собирает урожай моркови. Фото: Epic Gardening

Советы по уборке и хранению

  • сразу после выкапывания удаляйте ботву;
  • просушивайте урожай в тени;
  • для хранения выбирайте прохладное и вентилируемое помещение.

В южных регионах морковь иногда оставляют зимовать в почве под слоем соломы и веток, а весной собирают свежие корнеплоды.

Лунный календарь 2025 для сбора моркови и свеклы

Благоприятные дни:

  • Сентябрь: 13, 14, 17, 18 и первая половина 19 числа;
  • Октябрь: 10, 11, вторая половина 14, а также 15 и 16 числа.

Соблюдение этих сроков поможет собрать урожай в лучшее время и обеспечить его долгое хранение.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
