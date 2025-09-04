Когда собирать морковь и свеклу по лунному календарю - благоприятные даты

Собранный урожай на огороде. Фото: Freepik

Осенью важно вовремя собрать урожай корнеплодов. Узнайте, когда выкапывать морковь и свеклу в 2025 году по лунному календарю и как определить спелость овощей.

Новини.LIVE подготовили советы по сбору и хранению урожая.

Как определить спелость свеклы

Признаком технической спелости свеклы является пожелтение и подсыхание нижних листьев. В это время растение уже не накапливает питательные вещества, а готовится к зимовке.

Свекла растет на грядке. Фото: Gardening Know How

Спелая свекла имеет темно-красный цвет, плотную структуру и среднюю массу 300-400 г. Затягивать со сбором нельзя, ведь заморозки снижают качество урожая — овощи становятся мягкими и менее сладкими.

Признаки спелости моркови

Морковь стоит выкапывать, когда нижняя ботва начинает желтеть и подсыхать. Ждать полного увядания не нужно — это может привести к пересыханию.

Признаки готовности:

насыщенный цвет;

гладкая поверхность без пятен;

толщина корнеплода 1-2 см;

появление мелких трещин на поверхности.

Если задержать сбор, морковь грубеет и теряет сладость.

Человек собирает урожай моркови. Фото: Epic Gardening

Советы по уборке и хранению

сразу после выкапывания удаляйте ботву;

просушивайте урожай в тени;

для хранения выбирайте прохладное и вентилируемое помещение.

В южных регионах морковь иногда оставляют зимовать в почве под слоем соломы и веток, а весной собирают свежие корнеплоды.

Лунный календарь 2025 для сбора моркови и свеклы

Благоприятные дни:

Сентябрь: 13, 14, 17, 18 и первая половина 19 числа;

Октябрь: 10, 11, вторая половина 14, а также 15 и 16 числа.

Соблюдение этих сроков поможет собрать урожай в лучшее время и обеспечить его долгое хранение.

