Когда собирать морковь и свеклу по лунному календарю - благоприятные даты

Лунный календарь 2025 — лучшее время для сбора свеклы и моркови
Осенью важно вовремя собрать урожай корнеплодов. Узнайте, когда выкапывать морковь и свеклу в 2025 году по лунному календарю и как определить спелость овощей.
Новини.LIVE подготовили советы по сбору и хранению урожая.
Как определить спелость свеклы
Признаком технической спелости свеклы является пожелтение и подсыхание нижних листьев. В это время растение уже не накапливает питательные вещества, а готовится к зимовке.
Спелая свекла имеет темно-красный цвет, плотную структуру и среднюю массу 300-400 г. Затягивать со сбором нельзя, ведь заморозки снижают качество урожая — овощи становятся мягкими и менее сладкими.
Признаки спелости моркови
Морковь стоит выкапывать, когда нижняя ботва начинает желтеть и подсыхать. Ждать полного увядания не нужно — это может привести к пересыханию.
Признаки готовности:
- насыщенный цвет;
- гладкая поверхность без пятен;
- толщина корнеплода 1-2 см;
- появление мелких трещин на поверхности.
Если задержать сбор, морковь грубеет и теряет сладость.
Советы по уборке и хранению
- сразу после выкапывания удаляйте ботву;
- просушивайте урожай в тени;
- для хранения выбирайте прохладное и вентилируемое помещение.
В южных регионах морковь иногда оставляют зимовать в почве под слоем соломы и веток, а весной собирают свежие корнеплоды.
Лунный календарь 2025 для сбора моркови и свеклы
Благоприятные дни:
- Сентябрь: 13, 14, 17, 18 и первая половина 19 числа;
- Октябрь: 10, 11, вторая половина 14, а также 15 и 16 числа.
Соблюдение этих сроков поможет собрать урожай в лучшее время и обеспечить его долгое хранение.
