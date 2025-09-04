Коли збирати моркву та буряк за місячним календарем - сприятливі дати

Місячний календар 2025 — найкращий час для збору буряка й моркви
Восени важливо вчасно зібрати врожай коренеплодів. Дізнайтесь, коли викопувати моркву та буряк у 2025 році за місячним календарем і як визначити стиглість овочів.
Новини.LIVE підготували поради щодо збору й зберігання врожаю.
Як визначити стиглість буряка
Ознакою технічної стиглості буряка є пожовтіння й підсихання нижніх листків. У цей час рослина вже не накопичує поживні речовини, а готується до зимівлі.
Стиглий буряк має темно-червоний колір, щільну структуру та середню масу 300-400 г. Затягувати зі збором не можна, адже заморозки знижують якість врожаю — овочі стають м’якими й менш солодкими.
Ознаки стиглості моркви
Моркву варто викопувати, коли нижнє бадилля починає жовтіти та підсихати. Чекати повного в’янення не потрібно — це може призвести до пересихання.
Ознаки готовності:
- насичений колір;
- гладка поверхня без плям;
- товщина коренеплоду 1-2 см;
- поява дрібних тріщин на поверхні.
Якщо затримати збір, морква грубіє і втрачає солодкість.
Поради зі збирання та зберігання
- одразу після викопування видаляйте бадилля;
- просушуйте врожай у затінку;
- для зберігання обирайте прохолодне та вентильоване приміщення.
У південних регіонах моркву інколи залишають зимувати в ґрунті під шаром соломи та гілля, а навесні збирають свіжі коренеплоди.
Місячний календар 2025 для збору моркви та буряка
Сприятливі дні:
- Вересень: 13, 14, 17, 18 і перша половина 19 числа;
- Жовтень: 10, 11, друга половина 14, а також 15 і 16 числа.
Дотримання цих строків допоможе зібрати врожай у найкращий час і забезпечити його довге зберігання.
Ми вже писали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.
Раніше повідомлялося про те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.
Також ми пояснювали, як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні.
Детальніше ми розповідали, як зберегти буряк цілий рік без гниття.
Цікаво буде також дізнатися, чим підживити томати після поганої погоди.
Читайте Новини.LIVE!