Коли збирати моркву та буряк за місячним календарем - сприятливі дати

Зібраний врожай на городі. Фото: Freepik

Восени важливо вчасно зібрати врожай коренеплодів. Дізнайтесь, коли викопувати моркву та буряк у 2025 році за місячним календарем і як визначити стиглість овочів.

Новини.LIVE підготували поради щодо збору й зберігання врожаю.

Реклама

Читайте також:

Як визначити стиглість буряка

Ознакою технічної стиглості буряка є пожовтіння й підсихання нижніх листків. У цей час рослина вже не накопичує поживні речовини, а готується до зимівлі.

Буряк росте на грядці. Фото: Gardening Know How

Стиглий буряк має темно-червоний колір, щільну структуру та середню масу 300-400 г. Затягувати зі збором не можна, адже заморозки знижують якість врожаю — овочі стають м’якими й менш солодкими.

Ознаки стиглості моркви

Моркву варто викопувати, коли нижнє бадилля починає жовтіти та підсихати. Чекати повного в’янення не потрібно — це може призвести до пересихання.

Ознаки готовності:

насичений колір;

гладка поверхня без плям;

товщина коренеплоду 1-2 см;

поява дрібних тріщин на поверхні.

Якщо затримати збір, морква грубіє і втрачає солодкість.

Людина збирає врожай моркви. Фото: Epic Gardening

Поради зі збирання та зберігання

одразу після викопування видаляйте бадилля;

просушуйте врожай у затінку;

для зберігання обирайте прохолодне та вентильоване приміщення.

У південних регіонах моркву інколи залишають зимувати в ґрунті під шаром соломи та гілля, а навесні збирають свіжі коренеплоди.

Місячний календар 2025 для збору моркви та буряка

Сприятливі дні:

Вересень: 13, 14, 17, 18 і перша половина 19 числа;

Жовтень: 10, 11, друга половина 14, а також 15 і 16 числа.

Дотримання цих строків допоможе зібрати врожай у найкращий час і забезпечити його довге зберігання.

Ми вже писали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Раніше повідомлялося про те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.

Також ми пояснювали, як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні.

Детальніше ми розповідали, як зберегти буряк цілий рік без гниття.

Цікаво буде також дізнатися, чим підживити томати після поганої погоди.