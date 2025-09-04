Відео
Головна Дім та город Місячний календар 2025 — найкращий час для збору буряка й моркви

Місячний календар 2025 — найкращий час для збору буряка й моркви

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 22:38
Коли збирати моркву та буряк за місячним календарем - сприятливі дати
Зібраний врожай на городі. Фото: Freepik

Восени важливо вчасно зібрати врожай коренеплодів. Дізнайтесь, коли викопувати моркву та буряк у 2025 році за місячним календарем і як визначити стиглість овочів.

Новини.LIVE підготували поради щодо збору й зберігання врожаю.

Читайте також:

Як визначити стиглість буряка

Ознакою технічної стиглості буряка є пожовтіння й підсихання нижніх листків. У цей час рослина вже не накопичує поживні речовини, а готується до зимівлі.

Буряк росте на грядці.
Буряк росте на грядці. Фото: Gardening Know How

Стиглий буряк має темно-червоний колір, щільну структуру та середню масу 300-400 г. Затягувати зі збором не можна, адже заморозки знижують якість врожаю — овочі стають м’якими й менш солодкими.

Ознаки стиглості моркви

Моркву варто викопувати, коли нижнє бадилля починає жовтіти та підсихати. Чекати повного в’янення не потрібно — це може призвести до пересихання.

Ознаки готовності:

  • насичений колір;
  • гладка поверхня без плям;
  • товщина коренеплоду 1-2 см;
  • поява дрібних тріщин на поверхні.

Якщо затримати збір, морква грубіє і втрачає солодкість.

Морковь
Людина збирає врожай моркви. Фото: Epic Gardening

Поради зі збирання та зберігання

  • одразу після викопування видаляйте бадилля;
  • просушуйте врожай у затінку;
  • для зберігання обирайте прохолодне та вентильоване приміщення.

У південних регіонах моркву інколи залишають зимувати в ґрунті під шаром соломи та гілля, а навесні збирають свіжі коренеплоди.

Місячний календар 2025 для збору моркви та буряка

Сприятливі дні:

  • Вересень: 13, 14, 17, 18 і перша половина 19 числа;
  • Жовтень: 10, 11, друга половина 14, а також 15 і 16 числа.

Дотримання цих строків допоможе зібрати врожай у найкращий час і забезпечити його довге зберігання.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
