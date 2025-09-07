Видео
Главная Дом и огород Михайлово чудо 2025 — что можно и чего нельзя делать на огороде

Михайлово чудо 2025 — что можно и чего нельзя делать на огороде

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 12:00
Михайлово чудо 2025 - можно ли работать на огороде и по дому 19 сентября
Женщина работает на огороде. Фото: Freepik

Ежегодно 19 сентября отмечают Михайлово чудо. Этот день имеет особое значение для хозяев: существуют ограничения по работе на огороде и в доме.

Новини.LIVE рассказывает, чего стоит избегать и что разрешено делать.

Читайте также:

Можно ли работать на огороде

В этот день хозяевам советуют отложить активные работы по перекопке земли, высадке или обрезке растений. Считается, что любые серьезные вмешательства в землю могут "забрать силу урожая". Поэтому копать грядки, сажать или пересаживать растения на Михайлово чудо не рекомендуется.

Зато можно собрать уже созревший урожай, перебрать овощи и фрукты для хранения. Легкий труд, который не вредит земле, не считается запрещенным.

Дачник, який господарює у своєму городі.
Дачник, который хозяйничает в своем огороде. Фото: Freepik

Можно ли работать по дому

В доме в этот день не советуют браться за тяжелую физическую работу: ремонты, строительные или большие уборки лучше перенести. Запрещается также стирать белье и выполнять дела, связанные с водой.

Впрочем, разрешено готовить еду, наводить порядок в комнатах, а также уделять время семье. Михайлово чудо считается хорошим днем для спокойных занятий и совместных обедов.

Господиня прибирає будинок.
Хозяйка убирает дом. Фото: Freepik

Народные приметы народные приметы

С праздником Михайлова чуда связано несколько примет:

  • Если день теплый и солнечный — осень будет долгой и сухой.
  • Если идет дождь — впереди мокрая и холодная осень.
  • Если утро с туманом — жди богатого урожая грибов.

На Михайлово чудо хозяевам советовали не браться за тяжелый труд, а сосредоточиться на завершении урожайных дел. Именно в этот день перебирали и закладывали на хранение овощи и фрукты, веря, что они дольше сохранятся. Также считалось удачным закончить сбор яблок, груш и орехов в саду. Легкие работы помогали навести порядок в хозяйстве, не нарушая запретов праздника.

урожай огород сад дом праздник
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
