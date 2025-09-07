Михайлове чудо 2025 - чи можна працювати на городі та по дому 19 вересня

Жінка працює на городі. Фото: Freepik

Щороку 19 вересня відзначають Михайлове чудо. Цей день має особливе значення для господарів: існують обмеження щодо роботи на городі та в хаті.

Новини.LIVE розповідає, чого варто уникати й що дозволено робити.

Чи можна працювати на городі

У цей день господарям радять відкласти активні роботи з перекопування землі, висаджування чи обрізки рослин. Вважається, що будь-які серйозні втручання в землю можуть "забрати силу врожаю". Тому копати грядки, садити чи пересаджувати рослини на Михайлове чудо не рекомендується.

Натомість можна зібрати вже дозрілий урожай, перебрати овочі та фрукти для зберігання. Легка праця, що не шкодить землі, не вважається забороненою.

Дачник, який господарює у своєму городі. Фото: Freepik

Чи можна працювати по дому

У хаті цього дня не радять братися за важку фізичну роботу: ремонти, будівельні чи великі прибирання краще перенести. Забороняється також прати білизну та виконувати справи, пов’язані з водою.

Втім, дозволено готувати їжу, наводити лад у кімнатах, а також приділяти час родині. Михайлове чудо вважається добрим днем для спокійних занять і спільних обідів.

Господиня прибирає будинок. Фото: Freepik

Народні прикмети

Зі святом Михайлового чуда пов’язано кілька прикмет:

Якщо день теплий і сонячний — осінь буде довгою та сухою.

Якщо йде дощ — попереду мокра й холодна осінь.

Якщо ранок з туманом — чекай багатого врожаю грибів.

На Михайлове чудо господарям радили не братися за важку працю, а зосередитися на завершенні врожайних справ. Саме цього дня перебирали й закладали на зберігання овочі та фрукти, вірячи, що вони довше збережуться. Також вважалося вдалим закінчити збір яблук, груш і горіхів у саду. Легкі роботи допомагали навести лад у господарстві, не порушуючи заборон свята.

