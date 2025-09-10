Видео
Фитофтороз на помидорах — что делать с грядкой осенью

Фитофтороз на помидорах — что делать с грядкой осенью

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 21:30
Как обработать грядку после помидоров с фитофторозом - советы огородникам
Спелые и зеленые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Фитофтороз оставляет в почве споры, которые сохраняются до весны и заражают новые растения. Опытные огородники советуют правильно обработать участок осенью, чтобы избежать повторного заражения.

Новини.LIVE рассказывает, какие средства помогут очистить землю после зараженных помидоров.

Читайте также:

Почему важно обработать землю после фитофтороза

Фитофтороз — одна из самых опасных болезней томатов. Он быстро распространяется и поражает не только плоды, но и картофель и другие пасленовые. Споры грибка зимуют в остатках растений и верхнем слое почвы. Если не провести обработку осенью, инфекция вернется весной.

Ознаки наявності фітофторозу на помідорах.
Признаки наличия фитофтороза на помидорах. Фото: Alamy

Уборка и перекопка почвы

  • Удалите и сожгите остатки помидоров — ботву, корни, плоды.
  • Перекопайте грядку на глубину 20-25 см, чтобы солнце и мороз уничтожили часть спор.

Чем обеззаразить почву

  • Медный купорос (1 ст. ложка на 10 л воды). Опрыскайте участок после уборки.
  • Фитоспорин или Триходермин — биопрепараты, которые подавляют развитие грибка.
  • Зола — добавьте под перекопку для снижения кислотности и обеззараживания.
  • Марганцовка (слабый раствор) для дополнительной дезинфекции.
Внесення деревної золи для знезараження та покращення ґрунту.
Внесение древесной золы для обеззараживания и улучшения почвы. Фото: Deavita

Севооборот — лучшая профилактика

Не высаживайте на этой грядке томаты, картофель или баклажаны минимум 3-4 года. Вместо них можно выращивать:

  1. морковь и лук — они не подвержены заражению;
  2. бобовые — обогащают почву азотом;
  3. сидераты:
  • горчица — подавляет грибки;
  • рожь — защищает от сорняков;
  • фацелия — улучшает структуру почвы.
Гірчиця на городі.
Горчица на огороде. Фото: Freepik

Весной, перед высадкой новых культур, грядку можно полить горячей водой (70-80°С) или снова обработать биопрепаратами. Такая двойная профилактика значительно снижает риск повторного заражения.

Елена Дуброва
Автор:
Елена Дуброва
