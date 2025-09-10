Как обработать грядку после помидоров с фитофторозом - советы огородникам

Спелые и зеленые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Фитофтороз оставляет в почве споры, которые сохраняются до весны и заражают новые растения. Опытные огородники советуют правильно обработать участок осенью, чтобы избежать повторного заражения.

Новини.LIVE рассказывает, какие средства помогут очистить землю после зараженных помидоров.

Почему важно обработать землю после фитофтороза

Фитофтороз — одна из самых опасных болезней томатов. Он быстро распространяется и поражает не только плоды, но и картофель и другие пасленовые. Споры грибка зимуют в остатках растений и верхнем слое почвы. Если не провести обработку осенью, инфекция вернется весной.

Признаки наличия фитофтороза на помидорах. Фото: Alamy

Уборка и перекопка почвы

Удалите и сожгите остатки помидоров — ботву, корни, плоды.

Перекопайте грядку на глубину 20-25 см, чтобы солнце и мороз уничтожили часть спор.

Чем обеззаразить почву

Медный купорос (1 ст. ложка на 10 л воды). Опрыскайте участок после уборки.

Фитоспорин или Триходермин — биопрепараты, которые подавляют развитие грибка.

Зола — добавьте под перекопку для снижения кислотности и обеззараживания.

Марганцовка (слабый раствор) для дополнительной дезинфекции.

Внесение древесной золы для обеззараживания и улучшения почвы. Фото: Deavita

Севооборот — лучшая профилактика

Не высаживайте на этой грядке томаты, картофель или баклажаны минимум 3-4 года. Вместо них можно выращивать:

морковь и лук — они не подвержены заражению; бобовые — обогащают почву азотом; сидераты:

горчица — подавляет грибки;

рожь — защищает от сорняков;

фацелия — улучшает структуру почвы.

Горчица на огороде. Фото: Freepik

Весной, перед высадкой новых культур, грядку можно полить горячей водой (70-80°С) или снова обработать биопрепаратами. Такая двойная профилактика значительно снижает риск повторного заражения.

