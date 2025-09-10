Як обробити грядку після помідорів із фітофторозом - поради городникам

Стиглі та зелені помідори на кущі. Фото: Pinterest

Фітофтороз залишає в ґрунті спори, які зберігаються до весни та заражають нові рослини. Досвідчені городники радять правильно обробити ділянку восени, щоб уникнути повторного зараження.

Новини.LIVE розповідає, які засоби допоможуть очистити землю після заражених помідорів.

Чому важливо обробити землю після фітофторозу

Фітофтороз — одна з найнебезпечніших хвороб томатів. Він швидко поширюється й уражає не лише плоди, а й картоплю та інші пасльонові. Спори грибка зимують у залишках рослин і верхньому шарі ґрунту. Якщо не провести обробку восени, інфекція повернеться навесні.

Ознаки наявності фітофторозу на помідорах. Фото: Alamy

Прибирання та перекопування

Видаліть і спаліть залишки помідорів — бадилля, коріння, плоди.

Перекопайте грядку на глибину 20-25 см, щоб сонце і мороз знищили частину спор.

Чим знезаразити ґрунт

Мідний купорос (1 ст. ложка на 10 л води). Обприскайте ділянку після прибирання.

Фітоспорин або Триходермін — біопрепарати, які пригнічують розвиток грибка.

Зола — додайте під перекопування для зниження кислотності та знезараження.

Марганцівка (слабкий розчин) для додаткової дезінфекції.

Внесення деревної золи для знезараження та покращення ґрунту. Фото: Deavita

Сівозміна — найкраща профілактика

Не висаджуйте на цій грядці томати, картоплю чи баклажани щонайменше 3-4 роки. Замість них можна вирощувати:

моркву й цибулю — вони не схильні до зараження; бобові — збагачують ґрунт азотом; сидерати:

гірчиця — пригнічує грибки;

жито — захищає від бур’янів;

фацелія — покращує структуру ґрунту.

Гірчиця на городі. Фото: Freepik

Навесні, перед висадкою нових культур, грядку можна полити гарячою водою (70-80°С) або знову обробити біопрепаратами. Така подвійна профілактика значно знижує ризик повторного зараження.

