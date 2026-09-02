Почему вздуваются крышки на консервации и можно ли ее спасти: ответ специалистов

Вздутие крышек на банках с консервацией. Коллаж: Новини.LIVE

Вы заметили, что крышка на банке с домашней консервацией вдруг вздулась? Это не тот случай, когда стоит открывать заготовку и пробовать ее на вкус. Вздутие часто свидетельствует о порче продукта и образовании газов внутри банки. В то же время бывают случаи, когда банку еще можно спасти.

Почему вздуваются крышки на консервах и когда можно спасти заготовки, рассказали специалисты Martha Stewart, передает Новини.LIVE.

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Почему вздуваются крышки на консервах

Вздутие крышки происходит из-за:

недостаточной термической обработки;

несоблюдения проверенной рецептуры;

неправильного способа консервирования;

нарушения герметичности.

Если крышка начала приподниматься уже во время хранения, это говорит о том, что внутри начали развиваться микроорганизмы, образующие газы. Из-за этого процесса давление в банке растет. Это является главным признаком порчи. Также должны насторожить:

протечка;

повреждение банки;

плесень;

изменение цвета;

пена или жидкость, вырывающаяся наружу после открытия.

Пробовать подозрительную заготовку даже совсем немного нельзя, ведь ботулотоксин невозможно определить по вкусу, запаху или внешнему виду.

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Можно ли спасти банку с вздувшейся крышкой

Здесь важно не путать вздутие во время хранения с деформацией крышки сразу после консервирования. Например, крышка может выгнуться сразу после термической обработки, если кольцо было закручено слишком туго. После охлаждения банок в течение 12-24 часов нужно проверить герметичность. Правильно закрытая крышка должна быть слегка втянута внутрь и не пружинить при нажатии.

Если банка просто не герметизировалась, продукт можно спасти. Но только если еще не прошло 24 часа и вы использовали надежный рецепт. Тогда банку следует открыть, взять новую крышку и повторить весь процесс в соответствии с проверенной технологией. Другой вариант — поставить продукт в холодильник и использовать в ближайшее время.

Когда банку нужно выбросить без колебаний

Если крышка вздулась через несколько дней, недель или месяцев хранения, такую закрутку спасти невозможно. Повторное кипячение, снятие верхнего слоя или новая закатка не сделают подозрительную консервацию безопасной. Особенно внимательными следует быть с домашними мясными и рыбными консервами, овощами и другими низкокислотными продуктами.

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