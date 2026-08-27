Какую соль нельзя брать для консервации, чтобы не испортить рассол

Соль для консервирования продуктов на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Кажется, что для домашних закруток подойдет любая соль из кухонного шкафчика. Но такая ошибка может испортить консервацию. Неудачный выбор может стать причиной мутного рассола, осадка на дне банки или изменения цвета овощей. Особенно важна соль во время квашения и ферментации, где она влияет не только на вкус, но и на брожение.

Какую соль выбирать для огурцов, помидоров и других домашних заготовок, рассказали специалисты Food&Wine, передает Новини.LIVE .

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Какая соль лучше всего подходит для консервации

Самый надежный вариант – обычная каменная соль или соль с примечанием для консервирования. Это практически чистый хлорид натрия без дополнительных примесей.

При этом следует учитывать, что разные виды соли отличаются размером и плотностью кристаллов, поэтому одинаковая ложка мелкой и крупной соли может весить по-разному.

Можно ли использовать йодированную соль

Йодированная поваренная соль не делает консервацию автоматически опасной. Проблема чаще заключается в добавках против слеживания, из-за которых рассол может стать мутным, а на дне банки появится осадок. Также йодированная соль способна влиять на цвет некоторых овощей. Поэтому, если вы хотите получить прозрачный рассол и заманчивые заготовки, лучше выбирать соль без лишних примесей.

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Какую соль не стоит брать для консервации

Для ферментированных огурцов и квашеной капусты не используйте низконатриевые смеси или заменители на основе хлорида калия. Они могут изменить вкус и процесс брожения. Нельзя произвольно сокращать или увеличивать количество соли в рецепте.

Не самый лучший выбор и гималайская розовая соль. Ведь минералы в таком продукте могут повлиять на цвет и вкус заготовки, крупные кристаллы могут растворяться хуже. Морскую соль также лучше принимать только без дополнительных примесей и тогда, когда такая замена допустима рецептом.

Делимся другими полезными советами по консервации на зиму

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