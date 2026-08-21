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Какую зелень добавить в консервацию, чтобы заготовка не портилась

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:29
Какую зелень добавить в консервацию, чтобы заготовки получились вкусными и не портились
Женщина заготавливает огурцы на зиму. Фото: istockphoto.com

В Украине продолжается сезон консервации. Именно сейчас готовят на зиму огурцы и помидоры. Помимо специй, лимонной кислоты и уксуса для закруток используют свежие травы и зелень, которые придают особый вкус и аромат. Но к таким добавкам нужно относиться с осторожностью и правильно их использовать, чтобы не испортить заготовки.

Новини.LIVE рассказывает, какую зелень можно добавлять при консервировании огурцов и помидоров и что поможет получить ароматные и хрустящие заготовки на зиму.

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Какую зелень лучше добавлять к огурцам

Неизменной классикой, проверенной годами, остаются:

  • укроп;
  • зонтики укропа;
  • лавровый лист;
  • чеснок.

Шеф-повара поделились с изданием Food & Wine еще несколькими секретами. В банку с огурцами можно добавить и другие ароматные ингредиенты:

  • мяту для необычной свежей нотки;
  • петрушку и орегано для более пряного аромата;
  • хрен для пикантности.

Но важно строго следовать рецепту, ведь большое количество такой зелени может испортить вкус заготовок. Также специалисты советуют класть свежие травы непосредственно в банку, а не кипятить вместе с рассолом. Так они лучше сохраняют аромат.

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Зелень для консервирования огурцов. Фото: istockphoto.com

Что добавить, чтобы огурцы оставались хрустящими

Для хрусткости необходимо использовать листья, богатые дубильными веществами. На данный момент точно подтверждено, что к ним относятся виноградные листья. Специалисты Penn State Extension объясняют, что они содержат танины, которые подавляют ферменты, способные размягчать огурцы.

Также в домашних заготовках часто используют листья смородины, вишни и дуба. Они также содержат дубильные вещества. Особенно много танинов в листьях дуба.

Однако есть еще более простой секрет, как сохранить хрусткость продукта: перед консервированием нужно срезать примерно 1,5 мм с цветочного кончика огурца, ведь именно там содержатся ферменты, способствующие размягчению.

Не менее важно выбирать качественные, свежие, плотные огурцы и использовать правильное количество кислоты при консервировании. Тогда упругость овощей гарантирована.

Какая зелень подходит к помидорам

С помидорами хорошо сочетаются:

  • базилик;
  • петрушка;
  • укроп;
  • орегано;
  • чеснок.

Базилик придает томатам характерный пряный аромат, а петрушка имеет более мягкий вкус и не перебивает вкус самих овощей.

С какой зеленью стоит быть осторожным

С некоторыми травами и зеленью стоит экспериментировать осторожно. Мята, розмарин, тимьян и другие травы с очень сильным ароматом после длительного настаивания могут доминировать над вкусом овощей. Заготовка может получиться невкусной и даже испортиться.

Защищает ли зелень консервацию от порчи

Полагаться на укроп, хрен или листья как на природный консервант не стоит. Травы и специи добавляют в маринованные овощи для вкуса и аромата, тогда как безопасность заготовки зависит от правильного соотношения кислоты, воды и других компонентов рецепта.

Поэтому для длительного хранения точно придерживайтесь проверенной рецептуры. Так банки не только будут иметь аппетитный аромат, но и благополучно доживут до зимы.

Делимся другими полезными советами по приготовлению консервов на зиму

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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