Почему рассол в банках мутнеет: ошибки и советы, как спасти консервацию

Рассол в банках с закрутками помутнел. Скриншот из видео на YouTube

Август — время готовить вкусные заготовки на зиму. Традиционно украинцы заготавливают огурчики, помидоры, кабачки, другие овощи, а также сладкие фрукты и компоты. Но иногда уже через несколько дней прозрачный рассол в банке становится мутным. Это не всегда означает, что все запасы придется выбросить, ведь причины могут быть разные.

Почему же мутнеет рассол в банках, в каких случаях заготовку еще можно спасти, а когда рисковать не стоит, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специалиста по пищевой безопасности Квада Витсона.

Почему мутнеет рассол после консервирования

Неправильно выбранная соль

Некоторые производители соли добавляют в свою продукцию антислеживающие добавки E536 и E535 (фероцианид калия и фероцианид натрия). Именно эти добавки и могут сделать рассол мутным. Также на прозрачность рассола может повлиять йодированная соль. Поэтому для соления и маринования стоит искать обычную каменную соль.

Жесткая вода

Если рецепт соблюден, но жидкость постепенно стала мутной, причина может крыться в обычной воде из-под крана. Минералы в жесткой воде способны вызывать помутнение и влиять на текстуру маринованных овощей. Для заготовок лучше использовать мягкую или дистиллированную воду.

Молотые специи

Щедрая порция специй может придать огурцам аромат, но одновременно испортить внешний вид маринада. Сухие и молотые приправы также оставляют мелкий осадок. Поэтому отдавайте предпочтение цельным специям и свежим травам.

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Измененные пропорции уксуса и воды

Стоит пользоваться проверенным рецептом. Во время маринования нельзя уменьшать количество уксуса, доливать больше воды или изменять соотношение продуктов по своему вкусу. Ведь кислотность напрямую связана с безопасностью маринованных продуктов.

Недостаточная термическая обработка

Еще одна опасная ошибка — просто залить овощи горячим маринадом, закрыть крышку и поставить банку на полку, если рецепт предусматривает дальнейшую обработку. Надлежащая термическая обработка помогает контролировать дрожжи, плесень и другие микроорганизмы. Время и способ обработки зависят от конкретного продукта и рецепта.

Проблемы с крышкой или банкой

Даже идеальный маринад не спасет заготовку, если между банкой и крышкой не образуется надежное герметичное соединение. Причиной проблемы могут быть старая или поврежденная крышка, остатки пищи или жира на ободке банки. Кроме того, как слишком слабо, так и слишком сильно затянутая крышка может помешать нормальному процессу герметизации.

Поврежденные овощи и фрукты

Для закруток хочется использовать весь урожай, поэтому соблазн срезать испорченную часть помидора или положить в банку слегка помятый огурец вполне понятен. Однако для длительного хранения лучше отбирать свежие качественные плоды без гнили и значительных повреждений.

Плохо вымытые продукты

Тщательная промывка сырья — один из основных этапов безопасного консервирования. Некоторые овощи и фрукты по проверенной технологии также необходимо очищать от кожуры.

Наполнение банки до самого верха

Желание поместить еще один огурец может дорого обойтись всей банке. Между продуктом и крышкой должно оставаться именно то свободное пространство, которое указано в проверенном рецепте.

Хранение закрутки в теплом месте

Банки нельзя оставлять возле горячей батареи, плиты или на солнечном подоконнике. Для готовых банок лучше выбрать чистое, прохладное, сухое и темное место.

Когда банку с мутным рассолом еще можно спасти

Если банка не закрылась герметично и это стало заметно в течение первых 24 часов, и изначально вы точно следовали проверенному рецепту, продукт еще можно повторно обработать. Для этого перелейте содержимое в кастрюлю, доведите до кипения, наполните чистую банку, возьмите новую крышку и проведите полный цикл обработки. Другой вариант — сразу поставить негерметичную банку в холодильник и использовать в течение недели.

Когда консервацию лучше сразу выбросить

Если рассол, который изначально был прозрачным, неожиданно помутнел во время хранения, и вы не можете точно объяснить причину, рисковать не стоит — лучше утилизировать такую заготовку.

Не пытайтесь спасти банку, если вместе с помутнением появились плесень, слизь, активное образование пузырьков, неприятный запах или овощи стали неестественно мягкими.

В то же время, если вы не следовали проверенному рецепту, самостоятельно уменьшили количество уксуса, изменили пропорции или пропустили необходимую термическую обработку, такая банка опасна в любом случае, даже если крышка втянулась.

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