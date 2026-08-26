Можно ли добавлять аспирин в консервацию: специалисты рассказали о старой хитрости

Таблетки аспирина в банке. Коллаж: Новини.LIVE

Аспирин в банке с огурцами или помидорами еще несколько десятилетий назад никого не удивлял. Таблетку добавляли в рассол, надеясь, что так консервация дольше сохранится, а крышки не сорвутся. Такой простой способ консервирования практикуют и по сей день.

Однако насколько безопасен такой метод и стоит ли его использовать? Новини.LIVE рассказывают об этом далее в материале.

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Зачем раньше добавляли аспирин в консервацию

Ацетилсалициловую кислоту использовали в домашних заготовках в качестве консерванта. Считалось, что таблетка помогает подкислить рассол и предотвратить порчу овощей. Верили, что банка с помидорами или огурцами так не взорвётся и простоит всю зиму.

Почему нельзя использовать аспирин для консервирования

Специалист по пищевой безопасности Энди Гирнайзен в комментарии Penn State Extension предостерегает от использования аспирина, порошков для консервирования и других химических веществ. Особенно если ими пытаются заменить необходимую термическую обработку.

Научно проверенные методы домашнего консервирования основаны не на том, удалось ли банке просто герметично закрыться. Важны качество продуктов, кислотность закрутки, температура и достаточное время обработки.

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Есть и другая причина не превращать лекарства в кулинарный ингредиент. Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что регулярное употребление ацетилсалициловой кислоты, например в течение всей зимы вместе с заготовками, увеличивает риск желудочного кровотечения. Поэтому добавлять таблетку в каждую банку только потому, что так делали раньше, — не лучшая идея.

Чем заменить аспирин в домашней консервации

Лучше всего использовать современные проверенные рецепты консервирования. Ингредиенты, которые являются природными консервантами, — это уксус или лимонная кислота. Важно не уменьшать произвольно количество кислоты и не пропускать термическую обработку. Тогда домашняя консервация будет безопасной.

Делимся другими полезными советами по консервированию на зиму

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