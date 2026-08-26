Чи можна додавати аспірин у консервацію: фахівці розповіли про стару хитрість

Таблетки аспірину у консервації. Колаж: Новини.LIVE

Аспірин у банці з огірками чи помідорами ще кілька десятиліть тому нікого не дивував. Таблетку додавали в розсіл, сподіваючись, що так консервація простоїть довше, а кришки не зірве. Такий простий спосіб консервування практикують і досі.

Проте, наскільки безпечний такий метод і чи варто його використовувати? Новини.LIVE розповідає далі у матеріалі.

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Навіщо раніше додавали аспірин у консервацію

Ацетилсаліцилову кислоту використовували в домашніх заготовках як консервант. Вважалося, що таблетка допомагає підкислити розсіл та запобігти псуванню овочів. Вірили, що банка з помідорами чи огірками так не вибухне і простоїть всю зиму.

Чому не можна використовувати аспірин для консервації

Фахівець із харчової безпеки Енді Гірнайзен у коментарі Penn State Extension застерігає від використання аспірину, порошків для консервування та інших хімічних речовин. Особливо якщо ними намагаються замінити необхідну термічну обробку.

Науково перевірені методи домашнього консервування ґрунтуються не на тому, чи вдалося банці просто герметично закритися. Важливі якість продуктів, кислотність закрутки, температура та достатній час обробки.

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Є й інша причина не перетворювати ліки на кулінарний інгредієнт. МОЗ України попереджає, що регулярне споживання ацетилсаліцилової кислоти, наприклад протягом усієї зими разом із закрутками, збільшує ризик шлункової кровотечі. Тож додавати таблетку в кожну банку лише тому, що так робили раніше, не найкраща ідея.

Чим замінити аспірин у домашній консервації

Найкраще, що ви можете зробити, використовувати сучасні перевірені рецепти консервування. Інгредієнти, які є природними консервантами, це оцет або лимонна кислота. Важливо не зменшувати довільно кількість кислоти та не пропускати термічну обробку. Тоді домашня консервація буде безпечною.

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