Чим замінити оцет у консервації огірків і помідорів на зиму: прості альтернативи

Консервування огірків на зиму. Фото: kaipkada.lt

Сезон домашніх закруток у розпалі. Українці активно консервують кабачки, перці і, звичайно, огірочки з помідорами. Але далеко не всім подобається різкий смак оцту в закрутках. Повністю прибирати кислоту з рецепта небезпечно, адже вона допомагає стримувати розвиток небезпечних мікроорганізмів. Проте її можна замінити.

Чим можна замінити традиційний оцет у консервації, розповіли фахівці Penn State Extension, передає Новини.LIVE.

Чим можна замінити оцет у помідорах

Для консервованих помідорів є дві перевірені альтернативи оцту:

Лимонна кислота. Бутильований лимонний сік.

На банку об'ємом приблизно 1 л використовують один із варіантів: 2 ст. л. бутильованого лимонного соку або половину чайної ложки лимонної кислоти. Для банки приблизно 0,5 л кількість зменшують удвічі.

Лимонна кислота майже не додає стороннього аромату, тому добре підходить тим, кому не подобається виражений оцтовий присмак. А бутильований лимонний сік дає м'якшу кислинку.

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Важливий нюанс: свіжовичавлений лимонний сік для такої заміни не рекомендують. Кислотність свіжих лимонів відрізняється, тоді як у бутильованого продукту вона стандартизована.

Чим замінити оцет під час консервації огірків

З огірками експериментувати складніше. У маринованих огірках кислота є важливою частиною технології, тому не можна просто замінити оцет лимонною кислотою за приблизним співвідношенням або додати її до смаку.

Фахівці радять точно дотримуватися перевіреного рецепта та не зменшувати кількість кислоти. Для традиційних маринованих огірків зазвичай використовують оцет кислотністю не менше 5%.

Водночас у деяких перевірених рецептах 5% оцет дозволено замінити бутильованим лимонним або лаймовим соком. Робити зворотну заміну не рекомендують, оскільки кислотність продуктів відрізняється.

Чи підійдуть лимон, ягоди та кислі яблука

Свіжі лимони, порічки, журавлина, кислі яблука або щавель справді можуть зробити маринад кислим на смак. Проте це не означає, що вони забезпечать потрібну кислотність для безпечного зберігання банки за кімнатної температури.

Тому не варто орієнтуватися на поради на кшталт кількох кілець лимона або жмені ягід на банку. Якщо такий продукт є частиною перевіреного рецепта, використовуйте зазначену кількість. Самостійно замінювати ним оцет не слід.

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