Яку сіль не можна брати для консервації, щоб не зіпсувати розсіл

Сіль для консервації продуктів на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Здається, що для домашніх закруток підійде будь-яка сіль із кухонної шафки. Але така помилка може зіпсувати консервацію. Невдалий вибір може стати причиною каламутного розсолу, осаду на дні банки або зміни кольору овочів. Особливо важлива сіль під час квашення та ферментації, де вона впливає не лише на смак, а й на бродіння.

Яку сіль обирати для огірків, помідорів та інших домашніх заготовок, розповіли фахівці Food & Wine, передає Новини.LIVE.

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Яка сіль найкраще підходить для консервації

Найнадійніший варіант — звичайна кам'яна сіль або сіль з приміткою для консервування. Це фактично чистий хлорид натрію без додаткових домішок.

При цьому слід враховувати, що різні види солі відрізняються розміром і щільністю кристалів, тому однакова ложка дрібної та крупної солі може важити по-різному.

Чи можна використовувати йодовану сіль

Йодована кухонна сіль не робить консервацію автоматично небезпечною. Проблема частіше полягає в добавках проти злежування, через які розсіл може стати мутним, а на дні банки з'явитися осад. Також йодована сіль здатна впливати на колір деяких овочів. Тому, якщо ви хочете отримати прозорий розсіл і привабливі заготовки, краще обирати сіль без зайвих домішок.

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Для ферментованих огірків і квашеної капусти не використовуйте низьконатрієві суміші або замінники на основі хлориду калію. Вони можуть змінити смак та процес бродіння. Не можна довільно зменшувати або збільшувати кількість солі у рецепті.

Не найкращий вибір і гімалайська рожева сіль. Адже мінерали в такому продукті можуть вплинути на колір та смак заготовки, а великі кристали можуть розчинятися гірше. Морську сіль також краще брати лише без додаткових домішок і тоді, коли така заміна допустима рецептом.

Ділимося іншими корисними порадами з консервації на зиму

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