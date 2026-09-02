Чому здуваються кришки на консервації та чи можна її врятувати: відповідь фахівців

Здуття кришок на банках з консервацією. Колаж: Новини.LIVE

Ви помітили, що кришка на банці з домашньою консервацією раптом стала опуклою? Це не той випадок, коли варто відкривати заготовку та пробувати її на смак. Здуття часто говорить про псування продукту та утворення газів усередині банки. Водночас є випадки, коли банку ще можна врятувати.

Чому здуваються кришки на консервації та коли можна врятувати заготовки, розповіли фахівці Martha Stewart, передає Новини.LIVE.

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Чому здуваються кришки на консервації

Здуття кришки стається через:

недостатню термічну обробку;

недотримання перевіреної рецептури;

неправильний спосіб консервування;

порушення герметичності.

Якщо кришка почала підніматися вже під час зберігання, це говорить про те, що всередині почали розвиватися мікроорганізми, які утворюють гази. Через цей процес тиск у банці зростає. Це є головною ознакою псування. Також мають насторожити:

протікання;

пошкодження банки;

цвіль;

зміна кольору;

піна або рідина, що виривається назовні після відкривання.

Куштувати підозрілу заготовку навіть зовсім трохи не можна, адже ботулотоксин неможливо визначити на смак, запах чи вигляд.

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Чи можна врятувати банку зі здутою кришкою

Тут важливо не плутати здуття під час зберігання з деформацією кришки одразу після консервування. Наприклад, кришка може вигнутися відразу після термічної обробки, якщо кільце було закручене надто туго. Після охолодження банок протягом 12-24 годин потрібно перевірити герметичність. Правильно закрита кришка має бути трохи втягнута всередину та не пружинити при натисканні.

Якщо банка просто не герметизувалася, продукт можна врятувати. Але тільки якщо ще не минуло 24 годин і ви використовували надійний рецепт. Тоді банку слід відкрити, взяти нову кришку та повторити весь процес відповідно до перевіреної технології. Інший варіант — поставити продукт у холодильник і використати найближчим часом.

Коли банку потрібно викинути без вагань

Якщо кришка здулася через кілька днів, тижнів або місяців зберігання, таку закрутку рятувати не можна. Повторне кип'ятіння, зняття верхнього шару чи нове закатування не роблять підозрілу консервацію безпечною. Особливо уважними варто бути з домашніми м'ясними та рибними консервами, овочами й іншими низькокислотними продуктами.

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