Чи треба додавати борошоно у квашені огірки: фахівці розповіли про старий спосіб

Приготування квашених огірків на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Борошно зазвичай асоціюється з випічкою, але у старих рецептах домашніх заготовок на зиму його можна зустріти навіть у банці з огірками. Вважалося, що борошно допомагає процесу бродіння та надає огіркам характерного насиченого смаку. Сьогодні цим старим прийомом користується багато українських кулінарів.

Новини.LIVE розповідає, навіщо додавати борошно до квашених огірків та чи справді без нього не обійтися.

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Навіщо у квашені огірки додають борошно

Під час приготування квашених огірків відбувається природне молочнокисле бродіння, завдяки якому овочі набувають кислого смаку та характерного аромату.

Незвичний прийом із борошном пояснює український шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, пшеничне борошно створює сприятливе середовище для розвитку молочнокислих бактерій, які забезпечують правильний перебіг бродіння. Його можна розглядати як додатковий вуглеводний компонент, який працює під час ферментації.

Як додають борошно до квашених огірків

І Євген Клопотенко, і українська кулінарка Лілія Цвіт у рецепті на трилітрову банку використовують:

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3 ст. л. борошна;

3-4 ст. л. солі;

листя хрону;

кріп;

часник;

листя смородини або вишні.

Сіль і борошно слід засипати безпосередньо в банку з огірками, після чого все залити холодною питною водою. Банку закрити капроновою кришкою та кілька разів струсити, щоб компоненти розійшлися у розсолі.

Огірки слід залишити ферментуватися за кімнатної температури протягом трьох діб. Коли розсіл стане каламутним, з'явиться приємний кислуватий аромат, а самі овочі набудуть квашеного смаку, їх можна перенести у холодильник або холодний льох. Розсіл при цьому стає каламутним, огірки поступово змінюють колір і набувають характерного "бочкового" смаку.

Чи робить борошно огірки хрусткими

Не варто вважати борошно єдиним секретом хрустких квашених огірків. Результат залежить одразу від кількох факторів:

свіжість основного продукту;

сорт огірків;

кількість солі;

температура під час ферментації;

правильне зберігання;

листя, які містять дубильні речовини (смородина, виноград, вишня, дуб).

Чи обов'язково додавати борошно

Квашені огірки чудово ферментуються і без борошна. Для традиційного молочнокислого бродіння достатньо огірків, правильно приготовленого сольового розсолу та відповідної температури. Отже, борошно варто сприймати не як обов'язковий інгредієнт, без якого огірки не заквасяться, а як один зі старих домашніх способів приготування.

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