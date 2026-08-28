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Главная Дом и огород Зачем добавляли муку в квашеные огурцы и стоит ли так делать

Зачем добавляли муку в квашеные огурцы и стоит ли так делать

Ua ru
28 августа 2026 13:29
Нужно ли добавлять муку в квашеные огурцы: специалисты рассказали о старом способе
Приготовление квашеных огурцов на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Муку обычно ассоциируют с выпечкой, но в старых рецептах домашних запасов на зиму ее можно встретить даже в банке с огурцами. Считалось, что мука способствует процессу брожения и придает огурцам характерный насыщенный вкус. Сегодня этим старинным приемом пользуются многие украинские кулинары.

Новини.LIVE рассказывает, зачем добавлять муку в квашеные огурцы и действительно ли без нее не обойтись.

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Зачем в квашеные огурцы добавляют муку

Во время приготовления квашеных огурцов происходит естественное молочнокислое брожение, благодаря которому овощи приобретают кислый вкус и характерный аромат.

Необычный прием с мукой объясняет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, пшеничная мука создает благоприятную среду для развития молочнокислых бактерий, которые обеспечивают правильный ход брожения. Ее можно рассматривать как дополнительный углеводный компонент, который участвует в процессе ферментации.

Как добавляют муку в квашеные огурцы

И Евгений Клопотенко, и украинская кулинарка Лилия Цвит в рецепте на трехлитровую банку используют:

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  • 3 ст. л. муки;
  • 3-4 ст. л. соли;
  • листья хрена;
  • укроп;
  • чеснок;
  • листья смородины или вишни.

Соль и муку следует засыпать непосредственно в банку с огурцами, после чего все залить холодной питьевой водой. Банку закрыть капроновой крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы компоненты распределились в рассоле.

Огурцы следует оставить ферментироваться при комнатной температуре в течение трех суток. Когда рассол станет мутным, появится приятный кисловатый аромат, а сами овощи приобретут квашеный вкус, их можно перенести в холодильник или холодный погреб. Рассол при этом становится мутным, огурцы постепенно меняют цвет и приобретают характерный "бочковый" вкус.

Делает ли мука огурцы хрустящими

Не стоит считать муку единственным секретом хрустящих квашеных огурцов. Результат зависит сразу от нескольких факторов:

  • свежесть основного продукта;
  • сорта огурцов;
  • количество соли;
  • температура во время ферментации;
  • правильное хранение;
  • листья, содержащие дубильные вещества (смородина, виноград, вишня, дуб).

Обязательно ли добавлять муку

Маринованные огурцы прекрасно ферментируются и без муки. Для традиционного молочнокислого брожения достаточно огурцов, правильно приготовленного солевого рассола и соответствующей температуры. Таким образом, муку следует рассматривать не как обязательный ингредиент, без которого огурцы не заквасятся, а как один из старинных домашних способов приготовления.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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