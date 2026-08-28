Нужно ли добавлять муку в квашеные огурцы: специалисты рассказали о старом способе

Зачем добавляли муку в квашеные огурцы и стоит ли так делать
Муку обычно ассоциируют с выпечкой, но в старых рецептах домашних запасов на зиму ее можно встретить даже в банке с огурцами. Считалось, что мука способствует процессу брожения и придает огурцам характерный насыщенный вкус. Сегодня этим старинным приемом пользуются многие украинские кулинары.
Новини.LIVE рассказывает, зачем добавлять муку в квашеные огурцы и действительно ли без нее не обойтись.
Зачем в квашеные огурцы добавляют муку
Во время приготовления квашеных огурцов происходит естественное молочнокислое брожение, благодаря которому овощи приобретают кислый вкус и характерный аромат.
Необычный прием с мукой объясняет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, пшеничная мука создает благоприятную среду для развития молочнокислых бактерий, которые обеспечивают правильный ход брожения. Ее можно рассматривать как дополнительный углеводный компонент, который участвует в процессе ферментации.
Как добавляют муку в квашеные огурцы
И Евгений Клопотенко, и украинская кулинарка Лилия Цвит в рецепте на трехлитровую банку используют:
- 3 ст. л. муки;
- 3-4 ст. л. соли;
- листья хрена;
- укроп;
- чеснок;
- листья смородины или вишни.
Соль и муку следует засыпать непосредственно в банку с огурцами, после чего все залить холодной питьевой водой. Банку закрыть капроновой крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы компоненты распределились в рассоле.
Огурцы следует оставить ферментироваться при комнатной температуре в течение трех суток. Когда рассол станет мутным, появится приятный кисловатый аромат, а сами овощи приобретут квашеный вкус, их можно перенести в холодильник или холодный погреб. Рассол при этом становится мутным, огурцы постепенно меняют цвет и приобретают характерный "бочковый" вкус.
Делает ли мука огурцы хрустящими
Не стоит считать муку единственным секретом хрустящих квашеных огурцов. Результат зависит сразу от нескольких факторов:
- свежесть основного продукта;
- сорта огурцов;
- количество соли;
- температура во время ферментации;
- правильное хранение;
- листья, содержащие дубильные вещества (смородина, виноград, вишня, дуб).
Обязательно ли добавлять муку
Маринованные огурцы прекрасно ферментируются и без муки. Для традиционного молочнокислого брожения достаточно огурцов, правильно приготовленного солевого рассола и соответствующей температуры. Таким образом, муку следует рассматривать не как обязательный ингредиент, без которого огурцы не заквасятся, а как один из старинных домашних способов приготовления.
Делимся другими полезными советами по консервированию на зиму
Какую соль можно добавлять при консервировании, чтобы закрутки не стали мутными и не испортились.
Какую зелень добавить в консервацию, чтобы закрутка получилась вкусной, ароматной и не портилась.
Чем можно заменить уксус при консервировании помидоров и огурцов.
Что делать, если рассол в банках помутнел и когда консервацию еще можно спасти.