Як перевірити герметичність банок після консервації: одна ознака

Чоловік закриває консервацію на зиму. Фото: depositphotos.com

У серпні сезон консервації у самому розпалі. Слід встигнути закрити огірочки, помідори, лечо, кабачки, баклажани, а ще варення і компоти. Та після охолодження банки слід обов'язково перевірити герметичність кришки. Зробити це можна буквально за кілька секунд.

Новини.LIVE розповідає, як перевірити герметичність банок після консервації, яка ознака має насторожити та що робити з негерметичною банкою.

Як перевірити герметичність банки

Найпростіший спосіб займає кілька секунд. Легко натисніть пальцем на середину повністю охолодженої кришки, а потім відпустіть. Якщо центр залишається нерухомим і трохи втягнутим усередину, це характерна ознака утвореного вакууму.

А ось кришка, яка прогинається, пружинить назад або клацає під пальцем, сигналізує про проблему. Така банка не загерметизувалася належним чином. Саме це характерне клацання легко пропустити, якщо просто поставити банки на полицю одразу після охолодження.

Коли перевіряти банки після консервації

Не поспішайте натискати на кришку одразу після того, як дістали гарячу банку. Спочатку консервація має повністю охолонути. Фахівці National Center for Home Food Preservation радять залишити банки при кімнатній температурі на 12-24 години. Лише після цього можна перевіряти, чи утворився вакуум і чи добре тримається кришка.

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Причина не завжди криється у самій кришці. Герметичному закриванню часто заважає:

невеликий скол або нерівність на горловині банки;

частинка їжі, соусу або маринаду, що залишилася на обідку;

неправильне заповнення банки;

недотримання рекомендованого способу термічної обробки.

Що робити, якщо кришка клацає

Негерметичну банку не слід просто ставити до решти консервації та залишати на зиму. Якщо проблему помітили протягом перших 24 годин і спочатку заготовку готували за перевіреним безпечним рецептом, її можна поставити в холодильник і використати найближчим часом або правильно переробити.

Для повторної обробки стару кришку знімають, перевіряють горловину банки на тріщини та відколи, а за потреби беруть іншу ємність. Вміст рекомендують знову нагріти до кипіння, перекласти в чисту банку, використати нову кришку та провести повний цикл обробки за перевіреним рецептом для гарячого способу фасування. Зробити це потрібно протягом 24 годин після першого консервування. Час і спосіб обробки залежать від конкретного продукту та рецепта.

Коли заготовку краще не рятувати

Якщо негерметичність помітили не одразу, а банка вже кілька днів простояла при кімнатній температурі, експериментувати з такою консервацією не варто. Так само не слід намагатися врятувати заготовку, якщо під час першого консервування не дотримувалися перевіреного способу термічної обробки.

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