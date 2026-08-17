Какие крышки подходят для консервации на зиму: виды и правила стерилизации

Крышки для консервирования на зиму. Фото: кадр из видео на YouTube

Крышки — важная деталь, от которой зависит, сохранятся ли домашние заготовки всю зиму. Сегодня в продаже представлено несколько видов крышек, и у каждого из них есть свои особенности. Они отличаются не только способом закрытия банок, но и правилами подготовки и стерилизации перед использованием.

Новини.LIVE собрал полезные советы экспертов о том, какие крышки лучше выбирать для домашней консервации и как правильно их подготовить.

Какие крышки выбрать для консервирования: виды и назначение

Жестяные крышки под закаточный ключ

Самый популярный вариант в Украине, ведь крышки недорогие, доступные и подходят для различных домашних заготовок. От огурцов и помидоров до варенья и сладких компотов. Но для кислых продуктов, в частности маринованных огурцов, помидоров и других овощей с уксусом, лучше выбирать крышки с защитным пищевым покрытием с внутренней стороны. Оно уменьшает контакт кислого продукта с металлом.

Жестяные крышки под закаточный ключ. Фото: google.com

Крышки твист-офф

Один из самых удобных вариантов, ведь закаточный ключ не нужен. Крышка просто закручивается на банку с соответствующей резьбой. Перед использованием проверьте, нет ли вмятин, ржавчины и повреждений уплотнителя. Для домашних заготовок на длительное хранение нужно брать новые крышки.

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Крышки твист-офф. Фото: google.com

Термокрышки

Специальные пластиковые термокрышки могут использоваться для определенных видов заготовок, однако их не следует путать с обычными капроновыми крышками. Одни модели нужно предварительно нагревать в горячей воде, у других есть свои правила использования. Поэтому перед закрытием банок внимательно прочтите инструкцию на упаковке.

Термокрышки для консервирования. Фото: google.com

Вакуумные крышки

Такие системы позволяют удалить часть воздуха из банки с помощью специального насоса. Их преимущество заключается в возможности многократного использования. Однако важно помнить: сам по себе вакуум не заменяет правильную термическую обработку продукта. Для заготовок, которые планируется долго хранить без холодильника, необходимо соблюдать проверенную технологию консервирования.

Вакуумные крышки. Фото: google.com

Стеклянные крышки

Сегодня они встречаются реже. Стеклянная крышка работает в комплекте со специальной резиновой прокладкой и зажимом. Преимуществом является возможность многократного использования стекла. В то же время уплотнительные кольца нужно регулярно проверять и заменять.

Стеклянные крышки для консервирования. Фото: google.com

Как правильно подготовить крышки перед консервированием

Каждый вид крышек стерилизуется по-разному. Современные металлические крышки с уплотнительным материалом часто достаточно тщательно вымыть теплой водой с моющим средством и высушить. А кипячение может привести к тому, что крышка уже не будет герметично закрывать банку. Также металлические крышки не следует стерилизовать в микроволновой печи.

Для твист-офф, термокрышек, вакуумных и других систем в первую очередь придерживайтесь температуры и способа подготовки, указанных производителем.



Перед закручиванием еще раз осмотрите край банки и саму крышку. Даже небольшая вмятина, царапина, остатки пищи на ободке или поврежденный уплотнитель могут помешать образованию герметичного вакуума.

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