Рецепт кабачків з сирною начинкою в клярі — смачна літня закуска, яку ви точно ще не готували

Кабачки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ці кабачки з начинкою — справжнє відкриття для любителів овочевих страв. Готуються вони просто, без духовки, а результат — апетитна, ситна та незвичайна закуска, яку можна подати до обіду, вечері або як гарячу страву для гостей. Один із найсмачніших способів використати сезонні кабачки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

сир кисломолочний — 300 г;

сир твердий — 70 г;

яйце — 1 шт.;

кріп — на смак;

сіль, сушений часник, мелений чорний перець — на смак;

олія — для смаження.

Для кляру:

яйця — 3 шт.;

сметана 15% — 150 г;

вода — 3 ст. л.;

сіль, перець — на смак;

борошно — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки вздовж пластинами середньої товщини, посолити й залишити на 20 хвилин, щоб пустили сік.

Кабачки та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати начинку: у мисці з’єднати кисломолочний сир, натертий твердий сир, яйце, подрібнений кріп, сіль, сушений часник і перець. Добре перемішати.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

На одну половину кожної пластинки викласти трохи начинки, скласти навпіл.

Кабачки в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати кляр: у мисці змішати яйця, сметану, воду, сіль, перець і борошно до однорідної маси.

Смажені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен напівмісяць кабачка занурити у кляр з обох боків. Смажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

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