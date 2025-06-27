Рецепт кабачків з сирною начинкою в клярі — смачна літня закуска, яку ви точно ще не готували

Рецепт кабачків з начинкою — ви про такі точно не знали
Ці кабачки з начинкою — справжнє відкриття для любителів овочевих страв. Готуються вони просто, без духовки, а результат — апетитна, ситна та незвичайна закуска, яку можна подати до обіду, вечері або як гарячу страву для гостей. Один із найсмачніших способів використати сезонні кабачки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- сир кисломолочний — 300 г;
- сир твердий — 70 г;
- яйце — 1 шт.;
- кріп — на смак;
- сіль, сушений часник, мелений чорний перець — на смак;
- олія — для смаження.
Для кляру:
- яйця — 3 шт.;
- сметана 15% — 150 г;
- вода — 3 ст. л.;
- сіль, перець — на смак;
- борошно — 3–4 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки вздовж пластинами середньої товщини, посолити й залишити на 20 хвилин, щоб пустили сік.
Приготувати начинку: у мисці з’єднати кисломолочний сир, натертий твердий сир, яйце, подрібнений кріп, сіль, сушений часник і перець. Добре перемішати.
На одну половину кожної пластинки викласти трохи начинки, скласти навпіл.
Приготувати кляр: у мисці змішати яйця, сметану, воду, сіль, перець і борошно до однорідної маси.
Кожен напівмісяць кабачка занурити у кляр з обох боків. Смажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Подавати гарячими.
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