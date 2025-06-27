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Головна Рецепти Рецепт кабачків з начинкою — ви про такі точно не знали

Рецепт кабачків з начинкою — ви про такі точно не знали

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 15:00
Рецепт кабачків з сирною начинкою в клярі — смачна літня закуска, яку ви точно ще не готували
Кабачки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів із кабачків

Ці кабачки з начинкою — справжнє відкриття для любителів овочевих страв. Готуються вони просто, без духовки, а результат — апетитна, ситна та незвичайна закуска, яку можна подати до обіду, вечері або як гарячу страву для гостей. Один із найсмачніших способів використати сезонні кабачки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сир кисломолочний — 300 г;
  • сир твердий — 70 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кріп — на смак;
  • сіль, сушений часник, мелений чорний перець — на смак;
  • олія — для смаження.

Для кляру:

  • яйця — 3 шт.;
  • сметана 15% — 150 г;
  • вода — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак;
  • борошно — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки вздовж пластинами середньої товщини, посолити й залишити на 20 хвилин, щоб пустили сік.

рецепт кабачків з начинкою
Кабачки та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати начинку: у мисці з’єднати кисломолочний сир, натертий твердий сир, яйце, подрібнений кріп, сіль, сушений часник і перець. Добре перемішати.

простий рецепт кабачків з начинкою
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

На одну половину кожної пластинки викласти трохи начинки, скласти навпіл.

швидкий рецепт кабачків з начинкою
Кабачки в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати кляр: у мисці змішати яйця, сметану, воду, сіль, перець і борошно до однорідної маси.

смачний рецепт кабачків з начинкою
Смажені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен напівмісяць кабачка занурити у кляр з обох боків. Смажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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