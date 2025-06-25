Кабачковий рулет із крем-сиром і шинкою — рецепт ніжної літньої закуски

Кабачковий рулет. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Цей рулет з кабачків — справжній хіт літа, який поєднує простоту приготування та вишуканий смак. Ніжна запечена основа з овочів, соковита начинка з крем-сиру, шинки та свіжого помідора — це не просто перекус, а ефектна закуска. Такий рецепт точно не набридне, навіть якщо готуватимете його щотижня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кабачки — 700 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

крем-сир — 180 г;

шинка — 100 г;

помідор — 1 шт.;

зелень — до свого смаку;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

паприка — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, злегка посолити й залишити на 10 хвилин. Після цього ретельно відтиснути сік.

Натерті кабачки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Окремо збити яйця з сіллю, паприкою та сметаною до однорідності. Додати відтиснені кабачки й перемішати. Вмішати борошно — тісто має бути середньої густоти.

Кабачки та борошно. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Викласти масу на деко, застелене пергаментом, розрівняти ложкою або лопаткою. Випікати 15–20 хвилин за температури 180 °C до легкої золотистої скоринки. Дати основі повністю охолонути.

Кабачковий корж. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Змастити охолоджений кабачковий пласт крем-сиром, посипати подрібненою зеленню. Викласти смужками шматочки шинки та помідора.

Начинка з шинкою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Обережно скрутити все в щільний рулет. Загорнути його у харчову плівку та прибрати в холодильник на 2–3 години, щоб добре тримав форму.

Кабачковий рулет з начинкою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перед подачею нарізати порційними шматками.

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