Кабачковий рулет із крем-сиром і шинкою — рецепт ніжної літньої закуски

Кабачковий рулет з вау-начинкою — рецепт не набридне за всі літо
Цей рулет з кабачків — справжній хіт літа, який поєднує простоту приготування та вишуканий смак. Ніжна запечена основа з овочів, соковита начинка з крем-сиру, шинки та свіжого помідора — це не просто перекус, а ефектна закуска. Такий рецепт точно не набридне, навіть якщо готуватимете його щотижня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачки — 700 г;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- крем-сир — 180 г;
- шинка — 100 г;
- помідор — 1 шт.;
- зелень — до свого смаку;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- паприка — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на тертці, злегка посолити й залишити на 10 хвилин. Після цього ретельно відтиснути сік.
Окремо збити яйця з сіллю, паприкою та сметаною до однорідності. Додати відтиснені кабачки й перемішати. Вмішати борошно — тісто має бути середньої густоти.
Викласти масу на деко, застелене пергаментом, розрівняти ложкою або лопаткою. Випікати 15–20 хвилин за температури 180 °C до легкої золотистої скоринки. Дати основі повністю охолонути.
Змастити охолоджений кабачковий пласт крем-сиром, посипати подрібненою зеленню. Викласти смужками шматочки шинки та помідора.
Обережно скрутити все в щільний рулет. Загорнути його у харчову плівку та прибрати в холодильник на 2–3 години, щоб добре тримав форму.
Перед подачею нарізати порційними шматками.
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