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Головна Рецепти Кабачковий рулет з вау-начинкою — рецепт не набридне за всі літо

Кабачковий рулет з вау-начинкою — рецепт не набридне за всі літо

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 21:03
Кабачковий рулет із крем-сиром і шинкою — рецепт ніжної літньої закуски
Кабачковий рулет. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів із кабачків

Цей рулет з кабачків — справжній хіт літа, який поєднує простоту приготування та вишуканий смак. Ніжна запечена основа з овочів, соковита начинка з крем-сиру, шинки та свіжого помідора — це не просто перекус, а ефектна закуска. Такий рецепт точно не набридне, навіть якщо готуватимете його щотижня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 700 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • крем-сир — 180 г;
  • шинка — 100 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • зелень — до свого смаку;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • паприка — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, злегка посолити й залишити на 10 хвилин. Після цього ретельно відтиснути сік. 

кабачковий рулет
Натерті кабачки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Окремо збити яйця з сіллю, паприкою та сметаною до однорідності. Додати відтиснені кабачки й перемішати. Вмішати борошно — тісто має бути середньої густоти.

рецепт кабачкового рулета
Кабачки та борошно. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Викласти масу на деко, застелене пергаментом, розрівняти ложкою або лопаткою. Випікати 15–20 хвилин за температури 180 °C до легкої золотистої скоринки. Дати основі повністю охолонути.

смачний кабачковий рулет
Кабачковий корж. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Змастити охолоджений кабачковий пласт крем-сиром, посипати подрібненою зеленню. Викласти смужками шматочки шинки та помідора.

кабачковий рулет з шинкою
Начинка з шинкою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Обережно скрутити все в щільний рулет. Загорнути його у харчову плівку та прибрати в холодильник на 2–3 години, щоб добре тримав форму.

рецепт кабачкового рулета з шинкою
Кабачковий рулет з начинкою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перед подачею нарізати порційними шматками.

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Вечеря рецепт рецепт з кабачка кабачок рулет
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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