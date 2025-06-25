Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Кабачковый рулет с вау-начинкой — рецепт не надоест за все лето

Кабачковый рулет с вау-начинкой — рецепт не надоест за все лето

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 21:03
Кабачковый рулет с крем-сыром и ветчиной — рецепт нежной летней закуски
Кабачковый рулет из кабачков. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Этот рулет из кабачков — настоящий хит лета, который сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Нежная запеченная основа из овощей, сочная начинка из крем-сыра, ветчины и свежего помидора — это не просто перекус, а эффектная закуска. Такой рецепт точно не надоест, даже если будете готовить его каждую неделю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 700 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • крем-сыр — 180 г;
  • ветчина — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • зелень — по своему вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • паприка — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, слегка посолить и оставить на 10 минут. После этого тщательно отжать сок.

кабачковий рулет
Натертые кабачки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Отдельно взбить яйца с солью, паприкой и сметаной до однородности. Добавить отжатые кабачки и перемешать. Вмешать муку — тесто должно быть средней густоты.

рецепт кабачкового рулета
Кабачки и мука. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, разровнять ложкой или лопаткой. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °C до легкой золотистой корочки. Дать основе полностью остыть.

смачний кабачковий рулет
Кабачковый корж. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Смазать охлажденный кабачковый пласт крем-сыром, посыпать измельченной зеленью. Выложить полосками кусочки ветчины и помидора.

кабачковий рулет з шинкою
Начинка с ветчиной. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Осторожно свернуть все в плотный рулет. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник на 2-3 часа, чтобы хорошо держал форму.

рецепт кабачкового рулета з шинкою
Кабачковый рулет с начинкой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Перед подачей нарезать порционными кусками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.

Ужин рецепт рецепт из кабачка кабачок рулет
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации