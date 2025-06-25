Кабачковый рулет с крем-сыром и ветчиной — рецепт нежной летней закуски

Кабачковый рулет с вау-начинкой — рецепт не надоест за все лето
Этот рулет из кабачков — настоящий хит лета, который сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Нежная запеченная основа из овощей, сочная начинка из крем-сыра, ветчины и свежего помидора — это не просто перекус, а эффектная закуска. Такой рецепт точно не надоест, даже если будете готовить его каждую неделю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачки — 700 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- крем-сыр — 180 г;
- ветчина — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- зелень — по своему вкусу;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- паприка — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Кабачки натереть на терке, слегка посолить и оставить на 10 минут. После этого тщательно отжать сок.
Отдельно взбить яйца с солью, паприкой и сметаной до однородности. Добавить отжатые кабачки и перемешать. Вмешать муку — тесто должно быть средней густоты.
Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, разровнять ложкой или лопаткой. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °C до легкой золотистой корочки. Дать основе полностью остыть.
Смазать охлажденный кабачковый пласт крем-сыром, посыпать измельченной зеленью. Выложить полосками кусочки ветчины и помидора.
Осторожно свернуть все в плотный рулет. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник на 2-3 часа, чтобы хорошо держал форму.
Перед подачей нарезать порционными кусками.
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