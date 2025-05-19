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Деруни з кабачків, які смачніше за картопляні — простий рецепт

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Дата публікації: 19 травня 2025 01:00
Деруни з кабачків із хрумкою скоринкою — ніжніші за класичні картопляні
Деруни з кабачків. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці кабачкові деруни підкорюють з першого шматочка — хрумкі зовні й неймовірно ніжні всередині. Вони легші за класичні й чудово підходять для щоденного меню, навіть у спеку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • кріп — на смак;
  • сіль, перець — на смак;
  • олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на дрібній тертці, залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Злити зайву рідину.

деруни з кабачків, які смачніше за картопляні, простий рецепт
Тертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати натерту цибулю, подрібнений кріп, розчавлений часник, яйце, борошно, сіль і перець. Ретельно перемішати до однорідності.

простий рецепт деруни з кабачків, які смачніше за картопляні
Тертий качабок та зелень. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі деруни.

простий рецепт смачних дерунів з кабачка
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смажити по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

дуже простий рецепт смачних дерунів з кабачка
Смажені деруни. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавати гарячими зі сметаною чи соусом на свій смак.

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Деруни рецепт оладки кабачок закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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