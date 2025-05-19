Деруни з кабачків із хрумкою скоринкою — ніжніші за класичні картопляні

Деруни з кабачків, які смачніше за картопляні — простий рецепт
Ці кабачкові деруни підкорюють з першого шматочка — хрумкі зовні й неймовірно ніжні всередині. Вони легші за класичні й чудово підходять для щоденного меню, навіть у спеку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачки — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- часник — 2–3 зуб.;
- кріп — на смак;
- сіль, перець — на смак;
- олія для смаження — за потребою.
Спосіб приготування
Натерти кабачки на дрібній тертці, залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Злити зайву рідину.
Додати натерту цибулю, подрібнений кріп, розчавлений часник, яйце, борошно, сіль і перець. Ретельно перемішати до однорідності.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі деруни.
Смажити по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавати гарячими зі сметаною чи соусом на свій смак.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!