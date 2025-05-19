Деруни з кабачків із хрумкою скоринкою — ніжніші за класичні картопляні

Деруни з кабачків. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці кабачкові деруни підкорюють з першого шматочка — хрумкі зовні й неймовірно ніжні всередині. Вони легші за класичні й чудово підходять для щоденного меню, навіть у спеку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кабачки — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

часник — 2–3 зуб.;

кріп — на смак;

сіль, перець — на смак;

олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на дрібній тертці, залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Злити зайву рідину.

Тертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати натерту цибулю, подрібнений кріп, розчавлений часник, яйце, борошно, сіль і перець. Ретельно перемішати до однорідності.

Тертий качабок та зелень. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі деруни.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смажити по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Смажені деруни. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавати гарячими зі сметаною чи соусом на свій смак.

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