Деруны из кабачков с хрустящей корочкой — нежнее классических картофельных

Деруны из кабачков, которые вкуснее картофельных — простой рецепт
Эти кабачковые драники покоряют с первого кусочка — хрустящие снаружи и невероятно нежные внутри. Они легче классических и прекрасно подходят для ежедневного меню, даже в жару.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачки — 700 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- чеснок — 2-3 зуб;
- укроп — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки — по необходимости.
Способ приготовления
Натереть кабачки на мелкой терке, оставить на 10 минут, чтобы пустили сок. Слить лишнюю жидкость.
Добавить натертый лук, измельченный укроп, раздавленный чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешать до однородности.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие драники.
Жарить по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавать горячими со сметаной или соусом на свой вкус.
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