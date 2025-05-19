Деруны из кабачков с хрустящей корочкой — нежнее классических картофельных

Деруны из кабачков. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти кабачковые драники покоряют с первого кусочка — хрустящие снаружи и невероятно нежные внутри. Они легче классических и прекрасно подходят для ежедневного меню, даже в жару.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

кабачки — 700 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

чеснок — 2-3 зуб;

укроп — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Натереть кабачки на мелкой терке, оставить на 10 минут, чтобы пустили сок. Слить лишнюю жидкость.

Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить натертый лук, измельченный укроп, раздавленный чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешать до однородности.

Тертый качабок и зелень. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие драники.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жарить по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Жареные драники. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавать горячими со сметаной или соусом на свой вкус.

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