Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Деруны из кабачков, которые вкуснее картофельных — простой рецепт

Деруны из кабачков, которые вкуснее картофельных — простой рецепт

Ua en ru
Дата публикации 19 мая 2025 01:00
Деруны из кабачков с хрустящей корочкой — нежнее классических картофельных
Деруны из кабачков. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти кабачковые драники покоряют с первого кусочка — хрустящие снаружи и невероятно нежные внутри. Они легче классических и прекрасно подходят для ежедневного меню, даже в жару.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 700 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • укроп — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Натереть кабачки на мелкой терке, оставить на 10 минут, чтобы пустили сок. Слить лишнюю жидкость.

деруни з кабачків, які смачніше за картопляні, простий рецепт
Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить натертый лук, измельченный укроп, раздавленный чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешать до однородности.

простий рецепт деруни з кабачків, які смачніше за картопляні
Тертый качабок и зелень. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие драники.

простий рецепт смачних дерунів з кабачка
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Жарить по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

дуже простий рецепт смачних дерунів з кабачка
Жареные драники. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавать горячими со сметаной или соусом на свой вкус.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

Деруны рецепт оладьи кабачок закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /