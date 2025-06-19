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Головна Рецепти Котлети з кабачків та курячої грудки — альтернатива м'ясних страв

Котлети з кабачків та курячої грудки — альтернатива м'ясних страв

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 21:00
Кабачкові котлети з курячим філе та картоплею — ніжна і соковита ідея на обід
Котлети з кабачків та курячої грудки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Соковиті кабачкові котлети з курячим філе та картоплею стануть чудовою альтернативою класичним м’ясним стравам. Готуються просто, підходять до будь-якого гарніру та смакують як у повсякденному раціоні, так і на вихідних.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 1 кг;
  • картопля — 500 г;
  • куряча грудка — 400 г;
  • часник — 3 зуб.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • петрушка — пучок;
  • аджика — 1 ч. л.;
  • чорний перець — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити кабачки й картоплю, натерти їх на великій тертці. Посолити, перемішати та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину.

рецепт смачних котлет
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua


Курячу грудку дрібно нарізати, додати подрібнений часник, цибулю та дрібно нарізану зелень. До м’ясної маси додати овочеву суміш, всипати аджику, сіль, перець, борошно та вбити яйця. Добре перемішати.

рецепт смачних котлет на вечерю чи обід
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua


Розігріти олію на сковороді. Викладати ложкою невеликі котлети й смажити з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.

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Вечеря рецепт курка котлети обід
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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