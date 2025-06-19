Кабачкові котлети з курячим філе та картоплею — ніжна і соковита ідея на обід

Котлети з кабачків та курячої грудки. Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті кабачкові котлети з курячим філе та картоплею стануть чудовою альтернативою класичним м’ясним стравам. Готуються просто, підходять до будь-якого гарніру та смакують як у повсякденному раціоні, так і на вихідних.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1 кг;

картопля — 500 г;

куряча грудка — 400 г;

часник — 3 зуб.;

цибуля — 2 шт.;

петрушка — пучок;

аджика — 1 ч. л.;

чорний перець — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити кабачки й картоплю, натерти їх на великій тертці. Посолити, перемішати та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua



Курячу грудку дрібно нарізати, додати подрібнений часник, цибулю та дрібно нарізану зелень. До м’ясної маси додати овочеву суміш, всипати аджику, сіль, перець, борошно та вбити яйця. Добре перемішати.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua



Розігріти олію на сковороді. Викладати ложкою невеликі котлети й смажити з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.

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