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Головна Рецепти Оладки з кабачків та фаршу замість котлет — новий рецепт

Оладки з кабачків та фаршу замість котлет — новий рецепт

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Дата публікації: 18 червня 2025 01:00
Оладки з кабачків і фаршу замість котлет — простіше й смачніше, ніж мʼясна страва
Оладки з кабачків та фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Ці ніжні оладки з кабачків і курячого фаршу — чудова альтернатива котлетам. Вони готуються за лічені хвилини, мають апетитну скоринку й соковиту серединку. Спробуйте один раз — і це стане вашим улюбленим рецептом літа.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • кріп — на смак.

Для начинки:

  • фарш з курячого філе — 250 г;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, злегка посолити й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім добре відтиснути.

оладки з кабачків та фаршу замість котлет
Фарш та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

До кабачків додати дрібно нарізану цибулю, яйце, кріп і борошно. Перемішати до однорідної маси.

оладки з кабачків і фаршу замість котлет, простіше й смачніше, ніж мʼясна страва
Натертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для начинки змішати курячий фарш із дрібно нарізаною цибулею, додати сіль і перець.

смачні оладки з кабачків і фаршу замість котлет
Кабачкова маса та фарш. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На розігріту сковорідку викласти ложкою частину кабачкової маси, зверху — трохи фаршу, а потім ще один шар кабачків.

прості оладки з кабачків і фаршу замість котлет
Готові оладки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee


Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки під кришкою. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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рецепт оладки котлети м'ясний фарш кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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