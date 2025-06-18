Оладки з кабачків і фаршу замість котлет — простіше й смачніше, ніж мʼясна страва

Оладки з кабачків та фаршу замість котлет — новий рецепт
Ці ніжні оладки з кабачків і курячого фаршу — чудова альтернатива котлетам. Вони готуються за лічені хвилини, мають апетитну скоринку й соковиту серединку. Спробуйте один раз — і це стане вашим улюбленим рецептом літа.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);
- цибуля — 0,5 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- кріп — на смак.
Для начинки:
- фарш з курячого філе — 250 г;
- цибуля — 0,5 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Кабачок натерти на великій тертці, злегка посолити й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім добре відтиснути.
До кабачків додати дрібно нарізану цибулю, яйце, кріп і борошно. Перемішати до однорідної маси.
Для начинки змішати курячий фарш із дрібно нарізаною цибулею, додати сіль і перець.
На розігріту сковорідку викласти ложкою частину кабачкової маси, зверху — трохи фаршу, а потім ще один шар кабачків.
Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки під кришкою. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
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