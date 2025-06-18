Оладки з кабачків і фаршу замість котлет — простіше й смачніше, ніж мʼясна страва

Оладки з кабачків та фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці ніжні оладки з кабачків і курячого фаршу — чудова альтернатива котлетам. Вони готуються за лічені хвилини, мають апетитну скоринку й соковиту серединку. Спробуйте один раз — і це стане вашим улюбленим рецептом літа.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);

цибуля — 0,5 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

кріп — на смак.

Для начинки:

фарш з курячого філе — 250 г;

цибуля — 0,5 шт.;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, злегка посолити й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім добре відтиснути.

Фарш та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

До кабачків додати дрібно нарізану цибулю, яйце, кріп і борошно. Перемішати до однорідної маси.

Натертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для начинки змішати курячий фарш із дрібно нарізаною цибулею, додати сіль і перець.

Кабачкова маса та фарш. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На розігріту сковорідку викласти ложкою частину кабачкової маси, зверху — трохи фаршу, а потім ще один шар кабачків.

Готові оладки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee



Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки під кришкою. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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