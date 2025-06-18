Оладьи из кабачков и фарша вместо котлет — проще и вкуснее, чем мясное блюдо

Оладьи из кабачков и фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти нежные оладьи из кабачков и куриного фарша — отличная альтернатива котлетам. Они готовятся за считанные минуты, имеют аппетитную корочку и сочную серединку. Попробуйте один раз — и это станет вашим любимым рецептом лета.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);

лук — 0,5 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2-3 ст. л.;

укроп — по вкусу.

Для начинки:

фарш из куриного филе — 250 г;

лук — 0,5 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем хорошо отжать.

Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

К кабачкам добавить мелко нарезанный лук, яйцо, укроп и муку. Перемешать до однородной массы.

Натертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для начинки смешать куриный фарш с мелко нарезанным луком, добавить соль и перец.

Кабачковая масса и фарш. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На разогретую сковородку выложить ложкой часть кабачковой массы, сверху — немного фарша, а затем еще один слой кабачков.

Готовые оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee



Обжарить с обеих сторон до румяной корочки под крышкой. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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