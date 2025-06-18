Оладьи из кабачков и фарша вместо котлет — проще и вкуснее, чем мясное блюдо

Оладьи из кабачков и фарша вместо котлет — новый рецепт
Эти нежные оладьи из кабачков и куриного фарша — отличная альтернатива котлетам. Они готовятся за считанные минуты, имеют аппетитную корочку и сочную серединку. Попробуйте один раз — и это станет вашим любимым рецептом лета.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);
- лук — 0,5 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2-3 ст. л.;
- укроп — по вкусу.
Для начинки:
- фарш из куриного филе — 250 г;
- лук — 0,5 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Кабачок натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем хорошо отжать.
К кабачкам добавить мелко нарезанный лук, яйцо, укроп и муку. Перемешать до однородной массы.
Для начинки смешать куриный фарш с мелко нарезанным луком, добавить соль и перец.
На разогретую сковородку выложить ложкой часть кабачковой массы, сверху — немного фарша, а затем еще один слой кабачков.
Обжарить с обеих сторон до румяной корочки под крышкой. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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