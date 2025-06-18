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Главная Рецепты Оладьи из кабачков и фарша вместо котлет — новый рецепт

Оладьи из кабачков и фарша вместо котлет — новый рецепт

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 01:00
Оладьи из кабачков и фарша вместо котлет — проще и вкуснее, чем мясное блюдо
Оладьи из кабачков и фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Эти нежные оладьи из кабачков и куриного фарша — отличная альтернатива котлетам. Они готовятся за считанные минуты, имеют аппетитную корочку и сочную серединку. Попробуйте один раз — и это станет вашим любимым рецептом лета.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);
  • лук — 0,5 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • укроп — по вкусу.

Для начинки:

  • фарш из куриного филе — 250 г;
  • лук — 0,5 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем хорошо отжать.

оладки з кабачків та фаршу замість котлет
Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

К кабачкам добавить мелко нарезанный лук, яйцо, укроп и муку. Перемешать до однородной массы.

оладки з кабачків і фаршу замість котлет, простіше й смачніше, ніж мʼясна страва
Натертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для начинки смешать куриный фарш с мелко нарезанным луком, добавить соль и перец.

смачні оладки з кабачків і фаршу замість котлет
Кабачковая масса и фарш. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На разогретую сковородку выложить ложкой часть кабачковой массы, сверху — немного фарша, а затем еще один слой кабачков.

прості оладки з кабачків і фаршу замість котлет
Готовые оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee


Обжарить с обеих сторон до румяной корочки под крышкой. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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