Кабачкові котлети з сиром і овочами — мʼякі, як мʼясні, і дуже смачні

Котлети з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Ці кабачкові котлети з сиром, овочами та спеціями мають настільки насичений смак і соковиту текстуру, що їх легко сплутати з мʼясними. Ідеальний варіант для сніданку, обіду чи легкої вечері, який сподобається навіть тим, хто не любить кабачки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 3 шт.;

морква — 2 шт.;

твердий сир — 100–120 г;

картопля — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

часник — 4–5 зуб.;

вівсянка — 4 ст. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

копчена паприка — на смак;

кріп і петрушка — по пучку;

сіль, перець чорний мелений — на смак;

борошно — для панірування;

олія для смаження — 50 мл.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на тертці, трохи посолити, перемішати та залишити на 10 хвилин.

Кабачок та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього добре відтиснути зайвий сік. До кабачків натерти моркву, картоплю та сир. Додати яйця, подрібнений часник, спеції, зелень і вівсянку. Все ретельно вимішати та залишити настоятись на 15–20 хвилин.

Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети, обваляти їх у борошні та обсмажити на сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

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