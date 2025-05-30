Курячі котлети з ананасом від Лізи Глінської — фірмовий рецепт переможниці МастерШеф

Курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф
Ліза Глінська, переможниця шоу МастерШеф, поділилася авторським рецептом неймовірно соковитих курячих котлет з ананасом та домашнім майонезом. Ідеальне поєднання м’ясного фаршу, тропічної нотки та ніжного соусу робить цю страву справжнім відкриттям — спробуйте вже сьогодні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 1 кг;
- сметана (15–20%) — 100 г;
- кільця ананаса — 12 шт.;
- твердий сир — 200 г;
- сіль — на смак.
Для домашнього майонезу:
- перепелині яйця — 3 шт.;
- оливкова олія — 100 мл.;
- гірчиця міцна — 1 ч. л.;
- сік лимона — 1 ч. л.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
У глибокій мірній ємності змішати перепелині яйця, лимонний сік, гірчицю та сіль. Почати збивати занурювальним блендером і тонкою цівкою вливати оливкову олію.
Утвориться густа, гладенька емульсія. За бажанням додати 2 ст. л. грецького йогурту для більш м’якого смаку.
У мисці змішати фарш зі сіллю та сметаною. Вологими руками сформувати кульки по 90 г, злегка приплюснути та викласти на деко, застелене пергаментом.
На кожну котлету покласти чайну ложку домашнього майонезу.
Зверху викласти кільце ананаса та посипати тертим сиром.
Запікати у розігрітій до 190 °C духовці 20–25 хвилин (режим — нижній нагрів + конвекція).
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