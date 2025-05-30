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Курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф

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Дата публікації: 30 травня 2025 21:00
Курячі котлети з ананасом від Лізи Глінської — фірмовий рецепт переможниці МастерШеф
Курячі котлети. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ліза Глінська, переможниця шоу МастерШеф, поділилася авторським рецептом неймовірно соковитих курячих котлет з ананасом та домашнім майонезом. Ідеальне поєднання м’ясного фаршу, тропічної нотки та ніжного соусу робить цю страву справжнім відкриттям — спробуйте вже сьогодні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 1 кг;
  • сметана (15–20%) — 100 г;
  • кільця ананаса — 12 шт.;
  • твердий сир — 200 г;
  • сіль — на смак.

Для домашнього майонезу:

  • перепелині яйця — 3 шт.;
  • оливкова олія — 100 мл.;
  • гірчиця міцна — 1 ч. л.;
  • сік лимона — 1 ч. л.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

У глибокій мірній ємності змішати перепелині яйця, лимонний сік, гірчицю та сіль. Почати збивати занурювальним блендером і тонкою цівкою вливати оливкову олію.

курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф
Інгредієнти для котлет. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Утвориться густа, гладенька емульсія. За бажанням додати 2 ст. л. грецького йогурту для більш м’якого смаку.

смачні курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф
Домашній майонез. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

У мисці змішати фарш зі сіллю та сметаною. Вологими руками сформувати кульки по 90 г, злегка приплюснути та викласти на деко, застелене пергаментом.

прості курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф
Фарш та майонез. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

На кожну котлету покласти чайну ложку домашнього майонезу.

дуже смачні курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф
Ананаси та сир. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зверху викласти кільце ананаса та посипати тертим сиром.

вишукані курячі котлети з ананасом від переможниці МастерШеф
Готові котлети. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Запікати у розігрітій до 190 °C духовці 20–25 хвилин (режим — нижній нагрів + конвекція).

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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