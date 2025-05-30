Куриные котлеты с ананасом от Лизы Глинской — фирменный рецепт победительницы МастерШеф

Куриные котлеты из курицы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Лиза Глинская, победительница шоу МастерШеф, поделилась авторским рецептом невероятно сочных куриных котлет с ананасом и домашним майонезом. Идеальное сочетание мясного фарша, тропической нотки и нежного соуса делает это блюдо настоящим открытием — попробуйте уже сегодня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 1 кг;

сметана (15-20%) — 100 г;

кольца ананаса — 12 шт.;

твердый сыр — 200 г;

соль — по вкусу.

Для домашнего майонеза:

перепелиные яйца — 3 шт.;

оливковое масло — 100 мл;

горчица крепкая — 1 ч. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокой мерной емкости смешать перепелиные яйца, лимонный сок, горчицу и соль. Начать взбивать погружным блендером и тонкой струйкой вливать оливковое масло.

Ингредиенты для котлет. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Образуется густая, гладкая эмульсия. По желанию добавить 2 ст. л. греческого йогурта для более мягкого вкуса.

Домашний майонез. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

В миске смешать фарш с солью и сметаной. Влажными руками сформировать шарики по 90 г, слегка приплюснуть и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Фарш и майонез. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

На каждую котлету положить чайную ложку домашнего майонеза.

Ананасы и сыр. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сверху выложить кольцо ананаса и посыпать тертым сыром.

Готовые котлеты. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Запекать в разогретой до 190 °C духовке 20-25 минут (режим — нижний нагрев + конвекция).

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