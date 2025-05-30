Куриные котлеты с ананасом от Лизы Глинской — фирменный рецепт победительницы МастерШеф

Куриные котлеты с ананасом от победительницы МастерШеф
Лиза Глинская, победительница шоу МастерШеф, поделилась авторским рецептом невероятно сочных куриных котлет с ананасом и домашним майонезом. Идеальное сочетание мясного фарша, тропической нотки и нежного соуса делает это блюдо настоящим открытием — попробуйте уже сегодня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 1 кг;
- сметана (15-20%) — 100 г;
- кольца ананаса — 12 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- соль — по вкусу.
Для домашнего майонеза:
- перепелиные яйца — 3 шт.;
- оливковое масло — 100 мл;
- горчица крепкая — 1 ч. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокой мерной емкости смешать перепелиные яйца, лимонный сок, горчицу и соль. Начать взбивать погружным блендером и тонкой струйкой вливать оливковое масло.
Образуется густая, гладкая эмульсия. По желанию добавить 2 ст. л. греческого йогурта для более мягкого вкуса.
В миске смешать фарш с солью и сметаной. Влажными руками сформировать шарики по 90 г, слегка приплюснуть и выложить на противень, застеленный пергаментом.
На каждую котлету положить чайную ложку домашнего майонеза.
Сверху выложить кольцо ананаса и посыпать тертым сыром.
Запекать в разогретой до 190 °C духовке 20-25 минут (режим — нижний нагрев + конвекция).
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