Запечені котлети з фаршу з овочевою засмажкою та сирним соусом — вечеря за бабусиним рецептом

Запечені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — смачна альтернатива звичайним котлетам, перевірена ще бабусею. Фарш зі свинини та курки запікається з овочевою засмажкою й ароматним сирним соусом. Готується просто, виглядає апетитно, а смакує як зі святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

фарш (свинина + курка) — 450 г;

цибуля — 0,5 шт.;

яйце — 1 шт.;

вершки — 2 ст. л.;

панірувальні сухарі — 1 ст. л.;

сіль, перець — по 0,5 ч. л.

Для панірування:

панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.

Для засмажки:

морква — 1 шт.;

болгарський червоний перець — 1 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

часник — 1 зубчик;

паприка — 1 ч. л.;

сушені помідори — 1 ч. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

холодна вода — 2 ст. л.;

олія — для смаження.

Для соусу:

яйце — 1 шт.;

йогурт — 2 ст. л.;

петрушка — невеликий пучок;

твердий сир — 115 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати фарш з сіллю, перцем, натертою цибулею, яйцем, вершками та сухарями. Залишити на 10 хвилин, щоби маса стала щільнішою.

Приготування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлетки, обкачати їх у суміші панірувальних сухарів з борошном. Викласти у форму для запікання, змащену олією. В центрі кожної зробити заглиблення.

Котлети та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій сковороді обсмажити натерту моркву. Додати дрібно нарізаний перець, готувати 2–3 хвилини. Потім додати цибулю, тертий часник, паприку, сушені помідори, томатну пасту й воду. Прогріти ще кілька хвилин, помішуючи. Викласти суміш у заглиблення на котлетках.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу збити яйце з йогуртом, додати подрібнену петрушку і половину натертого сиру. Залити котлети зверху, посипати залишком сиру. Запікати при 180 °C близько 35 хвилин. Подавати гарячими.

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