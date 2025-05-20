Запечені котлети з фаршу з овочевою засмажкою та сирним соусом — вечеря за бабусиним рецептом

Вечеря з 450 г фаршу за бабусиним рецептом — замість котлет
Цей рецепт — смачна альтернатива звичайним котлетам, перевірена ще бабусею. Фарш зі свинини та курки запікається з овочевою засмажкою й ароматним сирним соусом. Готується просто, виглядає апетитно, а смакує як зі святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- фарш (свинина + курка) — 450 г;
- цибуля — 0,5 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- вершки — 2 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 1 ст. л.;
- сіль, перець — по 0,5 ч. л.
Для панірування:
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.
Для засмажки:
- морква — 1 шт.;
- болгарський червоний перець — 1 шт.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушені помідори — 1 ч. л.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- холодна вода — 2 ст. л.;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- яйце — 1 шт.;
- йогурт — 2 ст. л.;
- петрушка — невеликий пучок;
- твердий сир — 115 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати фарш з сіллю, перцем, натертою цибулею, яйцем, вершками та сухарями. Залишити на 10 хвилин, щоби маса стала щільнішою.
Сформувати котлетки, обкачати їх у суміші панірувальних сухарів з борошном. Викласти у форму для запікання, змащену олією. В центрі кожної зробити заглиблення.
На розігрітій сковороді обсмажити натерту моркву. Додати дрібно нарізаний перець, готувати 2–3 хвилини. Потім додати цибулю, тертий часник, паприку, сушені помідори, томатну пасту й воду. Прогріти ще кілька хвилин, помішуючи. Викласти суміш у заглиблення на котлетках.
Для соусу збити яйце з йогуртом, додати подрібнену петрушку і половину натертого сиру. Залити котлети зверху, посипати залишком сиру. Запікати при 180 °C близько 35 хвилин. Подавати гарячими.
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