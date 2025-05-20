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Вечеря з 450 г фаршу за бабусиним рецептом — замість котлет

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Дата публікації: 20 травня 2025 21:03
Запечені котлети з фаршу з овочевою засмажкою та сирним соусом — вечеря за бабусиним рецептом
Запечені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — смачна альтернатива звичайним котлетам, перевірена ще бабусею. Фарш зі свинини та курки запікається з овочевою засмажкою й ароматним сирним соусом. Готується просто, виглядає апетитно, а смакує як зі святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • фарш (свинина + курка) — 450 г;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершки — 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — по 0,5 ч. л.

Для панірування:

  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.

Для засмажки:

  • морква — 1 шт.;
  • болгарський червоний перець — 1 шт.;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушені помідори — 1 ч. л.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • холодна вода — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • яйце — 1 шт.;
  • йогурт — 2 ст. л.;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • твердий сир — 115 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати фарш з сіллю, перцем, натертою цибулею, яйцем, вершками та сухарями. Залишити на 10 хвилин, щоби маса стала щільнішою.

рецепт котлет з фаршу
Приготування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлетки, обкачати їх у суміші панірувальних сухарів з борошном. Викласти у форму для запікання, змащену олією. В центрі кожної зробити заглиблення.

простий рецепт котлет з фаршу
Котлети та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На розігрітій сковороді обсмажити натерту моркву. Додати дрібно нарізаний перець, готувати 2–3 хвилини. Потім додати цибулю, тертий часник, паприку, сушені помідори, томатну пасту й воду. Прогріти ще кілька хвилин, помішуючи. Викласти суміш у заглиблення на котлетках.

смачний рецепт котлет з фаршу
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу збити яйце з йогуртом, додати подрібнену петрушку і половину натертого сиру. Залити котлети зверху, посипати залишком сиру. Запікати при 180 °C близько 35 хвилин. Подавати гарячими.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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