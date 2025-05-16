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Особливі котлети з печінки — рецепт страви, яку завжди просять ще

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Дата публікації: 16 травня 2025 21:03
Пишні котлети з печінки з манкою — особлива страва, яку завжди просять ще
Домашні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Ці печінкові котлети мають ідеальну текстуру та ніжний смак завдяки поєднанню манки, цибулі й спецій. Вони не розпадаються, не мають гіркоти та гарантовано сподобаються навіть тим, хто зазвичай не любить печінку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • печінка — 400 г;
  • цибуля — 3–4 шт.;
  • манна крупа — 160 г;
  • борошно — 50 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження;
  • дрібка лимонної кислоти — за бажанням.

Спосіб приготування

Печінку й цибулю подрібнити за допомогою м’ясорубки або блендера. Додати яйця, манну крупу, борошно, майонез, соду, спеції, дрібку лимонної кислоти — все добре перемішати.

як приготувати печінкові котлети
Печінковий фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити масу на 20 хвилин, щоб манка набухла. Розігріти сковороду, змастити олією.

як смачно приготувати печінкові котлети
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ложкою викладати фарш і смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки. Подавайте теплими зі сметаною, овочами чи кашею.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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