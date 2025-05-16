Пишні котлети з печінки з манкою — особлива страва, яку завжди просять ще

Домашні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Ці печінкові котлети мають ідеальну текстуру та ніжний смак завдяки поєднанню манки, цибулі й спецій. Вони не розпадаються, не мають гіркоти та гарантовано сподобаються навіть тим, хто зазвичай не любить печінку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

печінка — 400 г;

цибуля — 3–4 шт.;

манна крупа — 160 г;

борошно — 50 г;

яйця — 2 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

сіль, чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження;

дрібка лимонної кислоти — за бажанням.

Спосіб приготування

Печінку й цибулю подрібнити за допомогою м’ясорубки або блендера. Додати яйця, манну крупу, борошно, майонез, соду, спеції, дрібку лимонної кислоти — все добре перемішати.

Печінковий фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити масу на 20 хвилин, щоб манка набухла. Розігріти сковороду, змастити олією.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ложкою викладати фарш і смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки. Подавайте теплими зі сметаною, овочами чи кашею.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.