Пышные котлеты из печени с манкой - особое блюдо, которое всегда просят еще

Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: gospodynka.com.ua

Эти печеночные котлеты имеют идеальную текстуру и нежный вкус благодаря сочетанию манки, лука и специй. Они не распадаются, не имеют горечи и гарантированно понравятся даже тем, кто обычно не любит печень.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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печень — 400 г;

лук — 3-4 шт.;

манная крупа — 160 г;

мука — 50 г;

яйца — 2 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

масло — для жарки;

щепотка лимонной кислоты — по желанию.

Способ приготовления

Печень и лук измельчить с помощью мясорубки или блендера. Добавить яйца, манную крупу, муку, майонез, соду, специи, щепотку лимонной кислоты — все хорошо перемешать.

Печеночный фарш из печени. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить массу на 20 минут, чтобы манка набухла. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом.

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Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Ложкой выкладывать фарш и жарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте теплыми со сметаной, овощами или кашей.

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