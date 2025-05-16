Люля-кебаб у духовці з фаршу та овочів — соковита альтернатива шашлику без мангалу

Люля-кебаб по-домашньому. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей варіант Люля-кебабу не потребує гриля чи мангалу — усе готується просто в духовці. Завдяки овочам котлети виходять соковитими та ароматними, а маринована цибуля додає страві східного настрою. Ідеально для сімейної вечері або заміни шашлику вдома.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш — 1 кг;

картопля — 3 шт.;

цибуля — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

вершкове масло — невеликий шматочок;

перець солодкий — 1 шт.;

коріандр — 1 ч. л.;

сіль — 1,5 ч. л. або на смак;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

кінза — невеликий пучок;

яйце — 1 шт.

Для маринованої цибулі:

цибуля біла — 0,5 шт.;

кінза — трішки;

оцет — 1 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

олія — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та обсмажити її до золотистості на вершковому маслі.

Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Очистити та натерти картоплю й моркву на великій тертці. Подрібнити часник, перець і кінзу.

Нарізана зелень. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати фарш з усіма овочами, додати сіль, перець, коріандр і яйце. Добре перемішати.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати 8 великих котлет. Викласти на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин.

Люля кебаб. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для маринованої цибулі тонко нарізати білу цибулю та трохи кінзи, додати оцет, цукор, сіль і олію. Добре перетерти та залишити на 15–20 хвилин. Подавати люля-кебаб з лавашем, маринованою цибулею та свіжими помідорами.

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