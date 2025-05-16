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Люля-кебаб по-домашньому — котлети з фаршу з овочами у духовці

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Дата публікації: 16 травня 2025 01:00
Люля-кебаб у духовці з фаршу та овочів — соковита альтернатива шашлику без мангалу
Люля-кебаб по-домашньому. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей варіант Люля-кебабу не потребує гриля чи мангалу — усе готується просто в духовці. Завдяки овочам котлети виходять соковитими та ароматними, а маринована цибуля додає страві східного настрою. Ідеально для сімейної вечері або заміни шашлику вдома.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 1 кг;
  • картопля — 3 шт.;
  • цибуля — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • вершкове масло — невеликий шматочок;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • сіль — 1,5 ч. л. або на смак;
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.;
  • кінза — невеликий пучок;
  • яйце — 1 шт.

Для маринованої цибулі:

  • цибуля біла — 0,5 шт.;
  • кінза — трішки;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • олія — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та обсмажити її до золотистості на вершковому маслі.

люля-кебаб по-домашньому, котлети з фаршу з овочами у духовці
Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Очистити та натерти картоплю й моркву на великій тертці. Подрібнити часник, перець і кінзу.

рецепт котлет з фаршу з овочами у духовці
Нарізана зелень. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати фарш з усіма овочами, додати сіль, перець, коріандр і яйце. Добре перемішати.

простий рецепт котлет з фаршу з овочами у духовці
Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформувати 8 великих котлет. Викласти на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин.

швидкий рецепт котлет з фаршу з овочами у духовці
Люля кебаб. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для маринованої цибулі тонко нарізати білу цибулю та трохи кінзи, додати оцет, цукор, сіль і олію. Добре перетерти та залишити на 15–20 хвилин. Подавати люля-кебаб з лавашем, маринованою цибулею та свіжими помідорами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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