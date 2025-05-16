Люля-кебаб у духовці з фаршу та овочів — соковита альтернатива шашлику без мангалу

Люля-кебаб по-домашньому — котлети з фаршу з овочами у духовці
Цей варіант Люля-кебабу не потребує гриля чи мангалу — усе готується просто в духовці. Завдяки овочам котлети виходять соковитими та ароматними, а маринована цибуля додає страві східного настрою. Ідеально для сімейної вечері або заміни шашлику вдома.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш — 1 кг;
- картопля — 3 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- вершкове масло — невеликий шматочок;
- перець солодкий — 1 шт.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- сіль — 1,5 ч. л. або на смак;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- кінза — невеликий пучок;
- яйце — 1 шт.
Для маринованої цибулі:
- цибуля біла — 0,5 шт.;
- кінза — трішки;
- оцет — 1 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- олія — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю та обсмажити її до золотистості на вершковому маслі.
Очистити та натерти картоплю й моркву на великій тертці. Подрібнити часник, перець і кінзу.
Змішати фарш з усіма овочами, додати сіль, перець, коріандр і яйце. Добре перемішати.
Сформувати 8 великих котлет. Викласти на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40 хвилин.
Для маринованої цибулі тонко нарізати білу цибулю та трохи кінзи, додати оцет, цукор, сіль і олію. Добре перетерти та залишити на 15–20 хвилин. Подавати люля-кебаб з лавашем, маринованою цибулею та свіжими помідорами.
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