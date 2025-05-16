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Люля-кебаб по-домашнему — котлеты из фарша с овощами в духовке

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Дата публикации 16 мая 2025 01:00
Люля-кебаб в духовке из фарша и овощей — сочная альтернатива шашлыку без мангала
Люля-кебаб по-домашнему. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот вариант Люля-кебаба не требует гриля или мангала — все готовится просто в духовке. Благодаря овощам котлеты получаются сочными и ароматными, а маринованный лук добавляет блюду восточного настроения. Идеально для семейного ужина или замены шашлыка дома.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • фарш — 1 кг;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • соль — 1,5 ч. л. или по вкусу;
  • перец черный молотый — 1 ч. л.;
  • кинза — небольшой пучок;
  • яйцо — 1 шт.

Для маринованного лука:

  • лук белый — 0,5 шт.;
  • кинза — немного;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • масло — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить его до золотистости на сливочном масле.

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Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Очистить и натереть картофель и морковь на крупной терке. Измельчить чеснок, перец и кинзу.

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Нарезанная зелень. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать фарш со всеми овощами, добавить соль, перец, кориандр и яйцо. Хорошо перемешать.

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Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать 8 больших котлет. Выложить на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут.

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Люля кебаб. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для маринованного лука тонко нарезать белый лук и немного кинзы, добавить уксус, сахар, соль и масло. Хорошо перетереть и оставить на 15-20 минут. Подавать люля-кебаб с лавашем, маринованным луком и свежими помидорами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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