Люля-кебаб в духовке из фарша и овощей — сочная альтернатива шашлыку без мангала

Люля-кебаб по-домашнему. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот вариант Люля-кебаба не требует гриля или мангала — все готовится просто в духовке. Благодаря овощам котлеты получаются сочными и ароматными, а маринованный лук добавляет блюду восточного настроения. Идеально для семейного ужина или замены шашлыка дома.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш — 1 кг;

картофель — 3 шт.;

лук — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сливочное масло — небольшой кусочек;

перец сладкий — 1 шт.;

кориандр — 1 ч. л.;

соль — 1,5 ч. л. или по вкусу;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

кинза — небольшой пучок;

яйцо — 1 шт.

Для маринованного лука:

лук белый — 0,5 шт.;

кинза — немного;

уксус — 1 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

масло — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить его до золотистости на сливочном масле.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Очистить и натереть картофель и морковь на крупной терке. Измельчить чеснок, перец и кинзу.

Нарезанная зелень. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать фарш со всеми овощами, добавить соль, перец, кориандр и яйцо. Хорошо перемешать.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сформировать 8 больших котлет. Выложить на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут.

Люля кебаб. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для маринованного лука тонко нарезать белый лук и немного кинзы, добавить уксус, сахар, соль и масло. Хорошо перетереть и оставить на 15-20 минут. Подавать люля-кебаб с лавашем, маринованным луком и свежими помидорами.

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