Люля-кебаб в духовке из фарша и овощей — сочная альтернатива шашлыку без мангала

Люля-кебаб по-домашнему — котлеты из фарша с овощами в духовке
Этот вариант Люля-кебаба не требует гриля или мангала — все готовится просто в духовке. Благодаря овощам котлеты получаются сочными и ароматными, а маринованный лук добавляет блюду восточного настроения. Идеально для семейного ужина или замены шашлыка дома.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш — 1 кг;
- картофель — 3 шт.;
- лук — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- перец сладкий — 1 шт.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- соль — 1,5 ч. л. или по вкусу;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- кинза — небольшой пучок;
- яйцо — 1 шт.
Для маринованного лука:
- лук белый — 0,5 шт.;
- кинза — немного;
- уксус — 1 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- масло — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук и обжарить его до золотистости на сливочном масле.
Очистить и натереть картофель и морковь на крупной терке. Измельчить чеснок, перец и кинзу.
Смешать фарш со всеми овощами, добавить соль, перец, кориандр и яйцо. Хорошо перемешать.
Сформировать 8 больших котлет. Выложить на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут.
Для маринованного лука тонко нарезать белый лук и немного кинзы, добавить уксус, сахар, соль и масло. Хорошо перетереть и оставить на 15-20 минут. Подавать люля-кебаб с лавашем, маринованным луком и свежими помидорами.
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