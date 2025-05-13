Котлети з тертою картоплею, тушковані з часником і лавровим листом — традиційний рецепт з Тернопільщини

Домашні котлети. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

У цьому домашньому рецепті з Тернопільщини соковиті котлети готуються з м’ясного фаршу й тертої картоплі, обсмажуються до золотистої скоринки, а потім делікатно тушкуються з часником та лавровим листом для глибшого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

лопатка — 500 г;

картопля — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 75 г;

вода гаряча — 200 мл;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 г;

приправа до шашлику — 1 ч. л.;

олія — для смаження;

лавровий лист — 2–3 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

вода для тушкування — орієнтовно 100–150 мл.

Спосіб приготування

Перемолоти м’ясо з цибулею. Натерти картоплю на дрібній тертці, відтиснути зайву рідину.

Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

З’єднати фарш із картоплею, сухарями, сіллю, перцем та приправою до шашлику.

Фарш для котлет. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Добре вимісити масу. Сформувати котлети. Обсмажити їх на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На чисту пательню викласти порізаний пластинками часник та лавровий лист, додати трохи води.

Котлети на пательні. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поверх викласти обсмажені котлети, накрити кришкою і протушкувати на слабкому вогні близько 10–15 хвилин, доки не стануть м’якими та соковитими.

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