Котлеты с тертым картофелем, тушеные с чесноком и лавровым листом — традиционный рецепт с Тернопольщины

Домашние котлеты домашние. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В этом домашнем рецепте с Тернопольщины сочные котлеты готовятся из мясного фарша и тертого картофеля, обжариваются до золотистой корочки, а затем деликатно тушатся с чесноком и лавровым листом для более глубокого вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

лопатка — 500 г;

картофель — 2 шт.;

панировочные сухари — 75 г;

вода горячая — 200 мл.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 г;

приправа к шашлыку — 1 ч. л.;

масло — для жарки;

лавровый лист — 2-3 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

вода для тушения — ориентировочно 100-150 мл.

Способ приготовления

Перемолоть мясо с луком. Натереть картофель на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Соединить фарш с картофелем, сухарями, солью, перцем и приправой к шашлыку.

Фарш для котлет. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Хорошо вымесить массу. Сформировать котлеты. Обжарить их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На чистую сковороду выложить порезанный пластинками чеснок и лавровый лист, добавить немного воды.

Котлеты на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поверх выложить обжаренные котлеты, накрыть крышкой и протушить на слабом огне около 10-15 минут, пока не станут мягкими и сочными.

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