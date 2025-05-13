Котлеты с тертым картофелем, тушеные с чесноком и лавровым листом — традиционный рецепт с Тернопольщины

Котлеты с добавлением тертого картофеля — тернопольская кухня
В этом домашнем рецепте с Тернопольщины сочные котлеты готовятся из мясного фарша и тертого картофеля, обжариваются до золотистой корочки, а затем деликатно тушатся с чесноком и лавровым листом для более глубокого вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- лопатка — 500 г;
- картофель — 2 шт.;
- панировочные сухари — 75 г;
- вода горячая — 200 мл.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 г;
- приправа к шашлыку — 1 ч. л.;
- масло — для жарки;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- вода для тушения — ориентировочно 100-150 мл.
Способ приготовления
Перемолоть мясо с луком. Натереть картофель на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость.
Соединить фарш с картофелем, сухарями, солью, перцем и приправой к шашлыку.
Хорошо вымесить массу. Сформировать котлеты. Обжарить их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
На чистую сковороду выложить порезанный пластинками чеснок и лавровый лист, добавить немного воды.
Поверх выложить обжаренные котлеты, накрыть крышкой и протушить на слабом огне около 10-15 минут, пока не станут мягкими и сочными.
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