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Котлеты с добавлением тертого картофеля — тернопольская кухня

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Дата публикации 13 мая 2025 21:03
Котлеты с тертым картофелем, тушеные с чесноком и лавровым листом — традиционный рецепт с Тернопольщины
Домашние котлеты домашние. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В этом домашнем рецепте с Тернопольщины сочные котлеты готовятся из мясного фарша и тертого картофеля, обжариваются до золотистой корочки, а затем деликатно тушатся с чесноком и лавровым листом для более глубокого вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • лопатка — 500 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 75 г;
  • вода горячая — 200 мл.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 г;
  • приправа к шашлыку — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • вода для тушения — ориентировочно 100-150 мл.

Способ приготовления

Перемолоть мясо с луком. Натереть картофель на мелкой терке, отжать лишнюю жидкость.

котлети з додаванням тертої картоплі, тернопільська кухня
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Соединить фарш с картофелем, сухарями, солью, перцем и приправой к шашлыку.

котлети з додаванням тертої картоплі за рецептом тернопільської кухні
Фарш для котлет. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Хорошо вымесить массу. Сформировать котлеты. Обжарить их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

смачні котлети з додаванням тертої картоплі за рецептом тернопільської кухні
Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

На чистую сковороду выложить порезанный пластинками чеснок и лавровый лист, добавить немного воды.

котлети зі свинини з додаванням тертої картоплі за рецептом тернопільської кухні
Котлеты на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поверх выложить обжаренные котлеты, накрыть крышкой и протушить на слабом огне около 10-15 минут, пока не станут мягкими и сочными.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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