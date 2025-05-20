Запеченные котлеты из фарша с овощной зажаркой и сырным соусом — ужин по бабушкиному рецепту

Запеченные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — вкусная альтернатива обычным котлетам, проверенная еще бабушкой. Фарш из свинины и курицы запекается с овощной зажаркой и ароматным сырным соусом. Готовится просто, выглядит аппетитно, а на вкус как с праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

фарш (свинина + курица) — 450 г;

лук — 0,5 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сливки — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 1 ст. л.;

соль, перец — по 0,5 ч. л.

Для панировки:

панировочные сухари — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.

Для зажарки:

морковь — 1 шт.;

болгарский красный перец — 1 шт.;

лук — 0,5 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

паприка — 1 ч. л.;

сушеные помидоры — 1 ч. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

холодная вода — 2 ст. л.;

масло — для жарки.

Для соуса:

яйцо — 1 шт.;

йогурт — 2 ст. л.;

петрушка — небольшой пучок;

твердый сыр — 115 г.

Способ приготовления

В миске смешать фарш с солью, перцем, натертым луком, яйцом, сливками и сухарями. Оставить на 10 минут, чтобы масса стала более плотной.

Приготовление котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать котлетки, обвалять их в смеси панировочных сухарей с мукой. Выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом. В центре каждой сделать углубление.

Котлеты и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На разогретой сковороде обжарить натертую морковь. Добавить мелко нарезанный перец, готовить 2-3 минуты. Затем добавить лук, тертый чеснок, паприку, сушеные помидоры, томатную пасту и воду. Прогреть еще несколько минут помешивая. Выложить смесь в углубления на котлетках.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса взбить яйцо с йогуртом, добавить измельченную петрушку и половину натертого сыра. Залить котлеты сверху, посыпать оставшимся сыром. Запекать при 180 °C около 35 минут. Подавать горячими.

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