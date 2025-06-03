Кабачковые котлеты с сыром и овощами — мягкие, как мясные, и очень вкусные

Котлеты из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачковые котлеты с сыром, овощами и специями имеют настолько насыщенный вкус и сочную текстуру, что их легко спутать с мясными. Идеальный вариант для завтрака, обеда или легкого ужина, который понравится даже тем, кто не любит кабачки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

твердый сыр — 100-120 г;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 4-5 зуб;

овсянка — 4 ст. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

копченая паприка — по вкусу;

укроп и петрушка — по пучку;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

мука — для панировки;

масло для жарки — 50 мл.

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, немного посолить, перемешать и оставить на 10 минут.

Кабачок и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

После этого хорошо отжать лишний сок. К кабачкам натереть морковь, картофель и сыр. Добавить яйца, измельченный чеснок, специи, зелень и овсянку. Все тщательно перемешать и оставить настояться на 15-20 минут.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими.

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