Кабачки по-французьки з помідорами та сиром — простий рецепт з нотками ресторанної страви

Кабачки по-французьки. Фото: klopotenko.com

Ці кабачки — справжнє відкриття для літнього столу. Хрусткі ззовні, ніжні всередині, з соковитими помідорами, сметанним соусом і золотистим сиром — вони готуються просто, але мають багатий смак, наче з ресторану. Ідеально як тепла закуска або гарнір до м’яса.

Рецепт опублікували на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться:

кабачки — 600 г;

помідори — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

яйця — 2 шт.;

пшеничне борошно — 100 г;

сметана — 100 г (або густий йогурт);

сіль, перець — на смак;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Молоді кабачки ретельно помити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки 3–5 мм. Приправити сіллю і перцем. У глибокій мисці збити яйця, окремо підготувати борошно для панірування.

Кожен шматочок кабачка обваляти спершу в борошні, потім у яйці. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові кабачки викласти на деко з пергаментом.

Помідори нарізати тонкими кружальцями, сир натерти на великій терці. На кожен шматочок кабачка покласти кружальце помідора, зверху — по чайній ложці сметани або йогурту, присипати тертим сиром.

Готова страва. Фото: klopotenko.com

Запікати в духовці за температури 180 °C приблизно 20 хвилин — до розплавлення сиру та легкої скоринки.

Порада

Для насиченішого смаку до сметани можна додати часник, а як білкову добавку — шматочки шинки чи запеченого курячого філе.

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