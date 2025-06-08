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Головна Рецепти Кабачки по-французьки за рецептом Євгена Клопотенка

Кабачки по-французьки за рецептом Євгена Клопотенка

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Дата публікації: 8 червня 2025 15:01
Кабачки по-французьки з помідорами та сиром — простий рецепт з нотками ресторанної страви
Кабачки по-французьки. Фото: klopotenko.com

Ці кабачки — справжнє відкриття для літнього столу. Хрусткі ззовні, ніжні всередині, з соковитими помідорами, сметанним соусом і золотистим сиром — вони готуються просто, але мають багатий смак, наче з ресторану. Ідеально як тепла закуска або гарнір до м’яса.

Рецепт опублікували на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 600 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • пшеничне борошно — 100 г;
  • сметана — 100 г (або густий йогурт);
  • сіль, перець — на смак;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Молоді кабачки ретельно помити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки 3–5 мм. Приправити сіллю і перцем. У глибокій мисці збити яйця, окремо підготувати борошно для панірування.

Кожен шматочок кабачка обваляти спершу в борошні, потім у яйці. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові кабачки викласти на деко з пергаментом.

Помідори нарізати тонкими кружальцями, сир натерти на великій терці. На кожен шматочок кабачка покласти кружальце помідора, зверху — по чайній ложці сметани або йогурту, присипати тертим сиром.

як смачно приготувати кабачки з сиром
Готова страва. Фото: klopotenko.com

Запікати в духовці за температури 180 °C приблизно 20 хвилин — до розплавлення сиру та легкої скоринки.

Порада

Для насиченішого смаку до сметани можна додати часник, а як білкову добавку — шматочки шинки чи запеченого курячого філе.

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Євген Клопотенко рецепт спеції шеф-кухар кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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