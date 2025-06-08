Кабачки по-французьки з помідорами та сиром — простий рецепт з нотками ресторанної страви

Кабачки по-французьки за рецептом Євгена Клопотенка
Ці кабачки — справжнє відкриття для літнього столу. Хрусткі ззовні, ніжні всередині, з соковитими помідорами, сметанним соусом і золотистим сиром — вони готуються просто, але мають багатий смак, наче з ресторану. Ідеально як тепла закуска або гарнір до м’яса.
Рецепт опублікували на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Вам знадобиться:
- кабачки — 600 г;
- помідори — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- пшеничне борошно — 100 г;
- сметана — 100 г (або густий йогурт);
- сіль, перець — на смак;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Молоді кабачки ретельно помити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки 3–5 мм. Приправити сіллю і перцем. У глибокій мисці збити яйця, окремо підготувати борошно для панірування.
Кожен шматочок кабачка обваляти спершу в борошні, потім у яйці. Обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові кабачки викласти на деко з пергаментом.
Помідори нарізати тонкими кружальцями, сир натерти на великій терці. На кожен шматочок кабачка покласти кружальце помідора, зверху — по чайній ложці сметани або йогурту, присипати тертим сиром.
Запікати в духовці за температури 180 °C приблизно 20 хвилин — до розплавлення сиру та легкої скоринки.
Порада
Для насиченішого смаку до сметани можна додати часник, а як білкову добавку — шматочки шинки чи запеченого курячого філе.
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