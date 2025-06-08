Кабачки по-французски с помидорами и сыром — простой рецепт с нотками ресторанного блюда

Кабачки по-французски по рецепту Евгения Клопотенко
Эти кабачки — настоящее открытие для летнего стола. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с сочными помидорами, сметанным соусом и золотистым сыром — они готовятся просто, но имеют богатый вкус, как из ресторана. Идеально как теплая закуска или гарнир к мясу.
Рецепт опубликовали на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- кабачки — 600 г;
- помидоры — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- пшеничная мука — 100 г;
- сметана — 100 г (или густой йогурт);
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
Молодые кабачки тщательно помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной 3-5 мм. Приправить солью и перцем. В глубокой миске взбить яйца, отдельно подготовить муку для панировки.
Каждый кусочек кабачка обвалять сперва в муке, затем в яйце. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые кабачки выложить на противень с пергаментом.
Помидоры нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на крупной терке. На каждый кусочек кабачка положить кружочек помидора, сверху — по чайной ложке сметаны или йогурта, присыпать тертым сыром.
Запекать в духовке при температуре 180 °C примерно 20 минут — до расплавления сыра и легкой корочки.
Совет
Для более насыщенного вкуса в сметану можно добавить чеснок, а в качестве белковой добавки — кусочки ветчины или запеченного куриного филе.
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