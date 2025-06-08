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Главная Рецепты Кабачки по-французски по рецепту Евгения Клопотенко

Кабачки по-французски по рецепту Евгения Клопотенко

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Дата публикации 8 июня 2025 15:01
Кабачки по-французски с помидорами и сыром — простой рецепт с нотками ресторанного блюда
Кабачки по-французски. Фото: klopotenko.com

Эти кабачки — настоящее открытие для летнего стола. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с сочными помидорами, сметанным соусом и золотистым сыром — они готовятся просто, но имеют богатый вкус, как из ресторана. Идеально как теплая закуска или гарнир к мясу.

Рецепт опубликовали на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 600 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • пшеничная мука — 100 г;
  • сметана — 100 г (или густой йогурт);
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Молодые кабачки тщательно помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной 3-5 мм. Приправить солью и перцем. В глубокой миске взбить яйца, отдельно подготовить муку для панировки.

Каждый кусочек кабачка обвалять сперва в муке, затем в яйце. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые кабачки выложить на противень с пергаментом.

Помидоры нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на крупной терке. На каждый кусочек кабачка положить кружочек помидора, сверху — по чайной ложке сметаны или йогурта, присыпать тертым сыром.

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Готовое блюдо. Фото: klopotenko.com

Запекать в духовке при температуре 180 °C примерно 20 минут — до расплавления сыра и легкой корочки.

Совет

Для более насыщенного вкуса в сметану можно добавить чеснок, а в качестве белковой добавки — кусочки ветчины или запеченного куриного филе.

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Евгений Клопотенко рецепт специи шеф-повар кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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