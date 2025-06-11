Що приготувати з кабачків — новий рецепт

Найкраще, що можна приготувати з кабачків літом — новий рецепт
Ці кабачкові коржики з сиром — ідеальний спосіб смачно використати сезонні овочі. Вони виходять хрусткими зовні, з ніжною, сирною начинкою всередині. Готуються просто, не потребують складних інгредієнтів і стануть улюбленою літньою закускою або навіть повноцінною вечерею.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки або цукіні – 500 г;
- пармезан – 20–30 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- чорний перець – на смак;
- сухий часник – на смак;
- твердий сир або моцарела – на смак;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування
Натерти кабачки на великій тертці, посолити й залишити на 10–15 хвилин. Добре відтиснути рідину через сито або марлю.
Додати тертий пармезан, яйце, чорний перець, сухий часник та борошно. Перемішати до однорідної маси.
Розігріти олію на сковороді. Викладати кабачкову суміш ложкою, формуючи коржики. Смажити з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 3–4 хвилини.
На один коржик викласти тертий сир, накрити другим і обсмажити ще 2 хвилини до розплавлення сиру.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!