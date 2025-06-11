Що приготувати з кабачків — новий рецепт

Кабачкові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці кабачкові коржики з сиром — ідеальний спосіб смачно використати сезонні овочі. Вони виходять хрусткими зовні, з ніжною, сирною начинкою всередині. Готуються просто, не потребують складних інгредієнтів і стануть улюбленою літньою закускою або навіть повноцінною вечерею.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки або цукіні – 500 г;

пармезан – 20–30 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

чорний перець – на смак;

сухий часник – на смак;

твердий сир або моцарела – на смак;

олія – для смаження.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на великій тертці, посолити й залишити на 10–15 хвилин. Добре відтиснути рідину через сито або марлю.

Натерті кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати тертий пармезан, яйце, чорний перець, сухий часник та борошно. Перемішати до однорідної маси.

Кабачки та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді. Викладати кабачкову суміш ложкою, формуючи коржики. Смажити з обох боків до золотистої скоринки — приблизно по 3–4 хвилини.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

На один коржик викласти тертий сир, накрити другим і обсмажити ще 2 хвилини до розплавлення сиру.

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